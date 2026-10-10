 Țara europeană care oferă 10.000 de euro celor care se mută în zonele afectate de depopulare. Cine poate beneficia de bani
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Țara europeană care oferă 10.000 de euro celor care se mută în zonele afectate de depopulare. Cine poate beneficia de bani

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O țară populară printre turiștii români încearcă să-și atragă diaspora înapoi. În încercarea de a repopula regiunile de la graniță, acest stat oferă suma de 10.000 de euro tuturor celor care se vor muta în regiune.

Banii sunt oferiți de statul elen
Banii sunt oferiți de statul elen Foto: Shutterstock

Grecia încearcă să rezolve problema regiunilor depopulate din zonele de graniță, motiv pentru care oferă suma de 10.000 de euro celor care se vor muta în aceste locuri. Banii sunt oferiți chiar și grecilor care s-au mutat dincolo de hotare, în alte țări din Uniunea Europeană și acum doresc să se întoarcă acasă.

Mai mult decât atât, chiar și persoanele care deja locuiesc în Grecia pot beneficia de acești bani, dacă se mută în zonele depopulate pe care statul elen încearcă să le redreseze. Inițial, acest program a fost lansat în nord-estul țării, în regiunea Evros, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Statul elen oferă 10.000 de euro celor care se mută în aceste zone

După ce programul a fost lansat în Evros, el a fost extins și în alte zone din Grecia. Mai precis, este vorba despre Kilkis, Florina, Kastoria, Drama, Pella, Grevena, Kozani, Serres, Ioannina și Thesprotia.

În plus, autoritățile elene au relaxat regulile programului iar cei care doresc să beneficieze de acești bani nici nu mai trebuie să dovedească faptul că au un loc de muncă în regiunea respectivă. Practic, oamenii trebuie doar să locuiască în zonă, fie într-o proprietate a lor, fie în chirie.

Cum sunt oferiți banii

Pentru a beneficia de acești bani, nici nu este nevoie de mutarea reședinței în spațiul rural. Chiar și cei care se mută în marile orașe din aceste zone pot beneficia de cei 10.000 de euro oferiți de statul elen.

Ajutorul financiar oferit de guvernul grec este livrat în două tranșe. Primii 5.000 de euro sunt plătiți în avans, după aprobarea cererii, pentru a acoperi măcar parțial costul mutării. A doua tranșă este acordată după ce beneficiarul a locuit vreme de un an în zonă.

Cei care închiriază apartamente trebuie să dovedească că au un contract valabil pentru cel puțin trei ani.

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