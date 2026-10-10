Cât trebuie să plătești pentru o garsonieră de doar 11 mp în Cluj-Napoca: „E bine. În Belgia se închiriază camere de 6 mp”

Piața imobiliară din țara noastră este tot mai dificil de navigat, iar acum, o garsonieră scoasă la închiriat în Cluj-Napoca a stârnit un val de ironii în mediul online. Proprietatea are o suprafață de numai 11 metri pătrați și se află în cartierul Mănăștur.

Garsoniera se află în Cluj-Napoca Foto: Știri de Cluj

Proprietarul garsonierei o descrie ca fiind „cochetă, curată, luminoasă și gata de mutare imediată”, dar această descriere a stârnit imediat un val de ironii în mediul online. Garsoniera din Cluj-Napoca are o suprafață de numai 11 metri pătrați și chiria cerută pentru această proprietate este de 250 de euro.

Potrivit Știri de Cluj, această garsonieră este deja mobilată și utilată. Ea are frigider, o plită electrică și cuptor cu microunde, dar și o mașină de spălat și televizor. Canapeaua pe care chiriașul poate dormi este poziționată chiar în fața frigiderului, iar spațiul din interiorul garsonierei este foarte mic.

Garsoniera are o suprafață de 11 metri pătrați

Un alt detaliu care a atras atenția internauților este faptul că garsoniera ar avea o baie privată, dar aceasta se află pe holul imobilului. Practic, baia se află lângă ușa garsonierei, iar din pozele afișate, spațiul pare a fi unul restrâns.

Potrivit anunțului, garsoniera este ideală pentru o singură persoană, iar animalele de companie nu sunt permise în interior.

Anunțul a atras atenția internauților

Anunțul de închiriere a atras imediat atenția internauților, care au fost uimiți de spațiul restrâns și de chiria cerută pentru această garsonieră.

„Adevărul e că ce animal să mai pui acolo că îl chinui”, a comentat un internaut, în timp ce o altă persoană a precizat faptul că, pentru suma de 350 de euro, o persoană poate închiria un apartament obișnuit. O altă persoană a spus că garsoniera arată mai mult ca o debara, iar chiria este prea mare pentru un astfel de spațiu. De asemenea, un internaut precizează că: „E bine. În Belgia se închiriază camere de 6 mp”

Garsoniera este situată pe strada Taberei din cartierul Mănăștur, iar chiria pentru fiecare lună este de 250 de euro.