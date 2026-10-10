Motivul pentru care clienții nu se mai întorc la un restaurant, chiar dacă preparatele sunt delicioase. Este o problemă des întâlnită

În ciuda prețurilor tot mai mari, nenumărați români continuă să ia masa în oraș, la final de săptămână. Însă, indiferent de cât de bună ar fi mâncarea și de cât de plăcută ar fi atmosfera din jur, există o greșeală pe care restaurantele o pot face și care poate alunga chiar și cel mai răbdător client.

Timpul de așteptare este important pentru clienți Foto: Arhivă

Restaurantele din țara noastră sunt mereu pline, dar, atunci când vine vorba despre greșeli care pot alunga clienții, cea mai mare problemă nu este, de fapt, mâncarea. Nici măcar atmosfera din restaurant nu este chiar atât de decisivă, atunci când vine vorba despre probleme care pot face clienții să plece. Potrivit datelor, timpul ridicat de așteptare este problema principală pe care restaurantele trebuie să o evite.

Potrivit observatornews.ro, aproape jumătate dintre consumatori spun că nu vor mai reveni într-un restaurant unde servirea a fost prea lentă. Mulți clienți spun că un timp de așteptare mai mare de un sfert de oră devine o problemă pentru ei.

Greșeala care poate alunga clienții restaurantelor

Practic, patronii de restaurante trebuie să fie foarte atenți ca preparatele clienților să ajungă cât mai repede la masă.

„Dacă ne-am aşezat, am văzut meniul, după scurt timp să vină să şi ia comanda. Timpul de aşteptare să nu fie mare. După ce am dat comanda, timpul de aşteptare un sfert de oră suport, după devine mai greu”, a spus un consumator, potrivit sursei citate.

Este o problemă foarte comună

Potrivit unui studiu efectuat de către experții Institutului pentru Cultura Ospitalității, patru din zece clienți au avut parte de întârzieri la servire în ultimele trei luni. Pentru clienții unui restaurant, timpul de așteptare începe din momentul în care se așază la masă și doresc să atragă atenția unui ospătar.

Potrivit datelor, 68% dintre clienți preferă să fie anunțați din start dacă servirea va dura mai mult timp.

„Degeaba eşti amabil dacă mâncarea nu este bună şi invers. Un om care revine în acelaşi loc de mai multe ori deja se simte în siguranţă”, a spus și Marian Dedu, managerul unui restaurant.