O femeie a dat lovitura vieții după ce a cumpărat un bilet la Loto de la supermarket. Premiul uriaș pe care l-a câștigat: „Niciunul dintre noi nu putea să creadă”

În vârstă de numai 61 de ani, o femeie din statul american Michigan a câștigat o sumă uriașă după ce a cumpărat un simplu loz răzuibil. Atunci când a mers la cumpărături, femeia a cumpărat și lozul, pe care și l-a amintit abia a doua zi.

Femeia a câștigat un milion de dolari Foto: IStock

Femeia din statul american Michigan a câștigat suma de un milion de dolari, după ce a achiziționat un banal loz răzuitor în timp ce se afla la cumpărături. Atunci când a ajuns acasă, femeia a uitat complet de loz, iar acesta a rămas pe masă până a doua zi. Apoi, potrivit informațiilor de la People, americanca a răzuit lozul și a văzut că era unul câștigător.

Americanca din Michigan nu dăduse prea multă importanță lozului, motiv pentru care nici măcar nu l-a răzuit până a doua zi după-amiază. Însă, în cele din urmă, ea a descoperit că a câștogat un milion de dolari.

„Niciunul dintre noi nu putea să creadă”

„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier când eram la Meijer, la cumpărături. L-am pus pe masă când am ajuns acasă și am uitat complet de el până a doua zi”, a povestit femeia în vârstă de 61 de ani, potrivit sursei citate.

După-amiaza următoare, ea a răzuit, în sfârșit, lozul. Acela a fost momentul în care a văzut ce sumă câștigase și a început să țipe de bucurie.

„I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în centru să verificăm biletul, pentru că îmi arăta că am câștigat un milion de dolari! Niciunul dintre noi nu putea să creadă”, a mai povestit femeia.

A câștigat un milion de dolari

Recent, cei doi soți din Michigan s-au prezentat la sediul loteriei pentru a-și ridica banii. Însă, în loc de sume eșalonate care ar fi ajuns la valoarea totală de un milion de dolari, femeia a ales să ridice o tranșă integrală de numai 693.000 de dolari.

Cuplul dorește acum să folosească banii pentru a-și renova casa și pentru a deschide un cont de economii pentru nepoți. Lozul a costat numai zece dolari, iar femeia inițial uitase complet de el.