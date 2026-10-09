Top 5 cele mai bune aeroporturi din întreaga lume. Piloții și stewardesele le recomandă mereu

Pasagerii care călătoresc des cu avionul își formează ușor opinii despre care sunt aeroporturile lor favorite. Însă, piloții și însoțitorii de zbor sunt cei care petrec cel mai mult timp în aeroporturi, iar opiniile lor despre aceste locuri sunt, desigur, cele mai complete și mai bine informate.

Sunt cele mai populare aeroporturi din lume Foto: Pixabay

Publicația Travel+Leisure a publicat topul celor mai bune aeroporturi din întreaga lume, în opinia piloților și a însoțitorilor de zbor. Iar alegerile lor includ noduri aeriene de dimensiuni diferite, de la cele mai mari și mai cunoscute aeroporturi din lume și până la unele mult mai mici, de care nu au auzit mulți oameni.

Aeroportul Changi

De exemplu, pentru cei mai mulți oameni din lumea aviației, aeroportul Changi din Singapore rămâne cel mai bun din întreaga lume. Acest loc a fost conceput pentru a oferi experiențe cât mai unice și mai comode pasagerilor, iar cozile sunt foarte rare aici. Atmosfera este una calmă, există grădini interioare și există spații de joacă pentru copii.

Hong Kong International

Un alt aeroport din Asia se numără printre favoriții piloților și însoțitorilor de zbor și este vorba despre Hong Kong International. Acest nod aerian este faimos pentru punctualitatea sa, iar în cazurile rare în care un avion este nevoit să decoleze cu întârziere, reprezentanții își cer scuze în mod public.

Kansas City International

Un alt loc recomandat de către cei din lumea aviației este și acest aeroport din Statele Unite, în care s-au investit 1,5 miliarde de dolari pentru a-l moderniza. După finalizarea proiectului, aeroportul a dobândit un terminal nou, de peste 100.000 de metri pătrați, cu 40 de porți și 48 de magazine și restaurante.

Minneapolis-Saint Paul

Acest aeroport se găsește tot în Statele Unite și apare constant în topul celor mai bune din întreaga Americă de Nord. El oferă facilități de top, este foarte ușor de navigat și are nenumărate magazine. În plus, stewardesele spun că este un spațiu perfect pentru familii, datorită zonelor de joacă perfecte pentru cei mici.

Cherry Capital Airport

Acest aeroport regional din Statele Unite este mult mai mic față de altele din această listă, dar este foarte iubit de echipajele de zbor. Personalul aeroportului este faimos pentru politețea de care dă dovadă mereu, iar datorită balansoarelor din lemn și a șemineului funcțional din spațiul de așteptare, aeroportul oferă o atmosferă rustică pe care o apreciază atât pasagerii cât și însoțitorii de zbor.