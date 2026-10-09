Descoperire neașteptată în Medgidia. O femeie a găsit un șarpe baie, în timp ce se pregătea să-i facă baie copilului

O femeie din Medgidia a trecut printr-un moment șocant vineri după-amiază, chiar în timp ce se pregătea să-i facă o baie copilului ei. Atunci când a intrat în baie, ea a observat că în cadă se afla un șarpe încolăcit pe furtunul dușului.

Șarpele a fost eliberat în natură Foto: captură video

Incidentul a avut loc chiar vineri după-amiază, în jurul orei 17:00. Femeia din Medgidia se pregătea să-i facă o baie copilului ei, iar atunci când a intrat în baie a observat că, în cadă, se afla un șarpe de mari dimensiuni. Reptila era încolăcită pe furtunul dușului, iar, speriată de situație, femeia a sunat imediat la 112.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, la fața locului au ajuns imediat jandarmii, care l-au capturat pe șarpe în siguranță. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui moment tensionat.

Șarpele a fost descoperit în cadă

După ce a fost capturat, șarpele a fost eliberat în siguranță în natură, în mediul lui natural. Pentru a elimina orice risc pentru localnici, reptila a fost eliberată la o distanță considerabilă de localitate.

Incidentul a avut loc chiar în cursul zilei de astăzi, în Medgidia. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar șarpele a fost eliberat în mediul lui natural, departe de ceilalți localnici.

Nu este singurul incident de acest fel din acest an

Acesta nu este singurul incident de acest fel care a avut loc în România în acest an. În luna aprilie, o femeie din Galați a găsit un șarpe lung de doi metri în propria ei casă. Autoritățile au fost chemate și au ajuns rapid la fața locului, dar reptila nu se mai afla la locul indicat.

În cele din urmă, șarpele a fost găsit într-o anexă a gospodăriei. Șarpele se ascunsese în spațiul dintre un dulap și tavan iar autoritățile l-au eliberat în siguranță în mediul natural. La acel moment, șarpele a fost eliberat în apropiere de lacul Brateș, departe de zonele locuite.