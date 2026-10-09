 Insecta care îți poate distruge gazonul în această toamnă. Cum poți scăpa ușor de ea
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Insecta care îți poate distruge gazonul în această toamnă. Cum poți scăpa ușor de ea

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Dacă ne numărăm printre românii care locuiesc la curte, nu trebuie să cădem în capcana de a crede că simplul fapt că a venit toamna înseamnă că nu mai trebuie să avem grijă de grădină până la primăvară. De fapt, aceasta este mai vulnerabilă ca oricând, mai ales în fața dăunătorilor precum omida frunzelor porumbului.

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Foto: Getty Images

Dacă locuim la curte și observăm că gazonul nostru capătă un aspect neplăcut și o culoare maronie aproape peste noapte, de vină poate fi un dăunător numit omida frunzelor de porumb (Spodoptera frugiperda).

Această omidă poate avea un impact negativ major asupra gazonului și este activă în această perioadă a anului. De obicei, omizile se hrănesc dimineața devreme, seara, noaptea și în zilele înnorate, evitând căldura excesivă și soarele puternic, care le pot provoca deshidratarea. Insecta poate provoca daune semnificative într-un timp scurt, afectând uneori câțiva metri de gazon într-o singură zi.

Este un dăunător foarte periculos pentru gazon

În general, această omidă poate avea o lungime de aproape patru centimetri iar culoarea ei variază de la un verde deschis până la maro și chiar și la negru.

„Aceste omizi reprezintă o mare îngrijorare atât pentru fermieri, cât și pentru proprietarii de locuințe, deoarece pot provoca daune culturilor de grâu, gazonului și altor plante ornamentale atunci când sursa lor preferată de hrană este insuficientă”, spune expertul Mason Huddleston, potrivit marthastewart.com.

Odată depus, oul eclozează în aproximativ trei zile, în funcție de vreme. După ce se hrănesc cu vegetația locală timp de două până la trei săptămâni, larvele se vor îngropa în sol pentru a se transforma în pupe. Aproximativ două săptămâni mai târziu, din pupe ies molii care se vor deplasa către alte regiuni.

Cum poți scăpa de această omidă

Din fericire, poate fi foarte ușor să scăpăm de această omidă.

„Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să le elimini sursa ideală de hrană”, spune și expertul Timothy Wong.

Mai precis, trebuie să evităm utilizarea îngrășămintelor sintetice cu azot cu eliberare rapidă de la mijlocul verii până spre sfârșitul acesteia, deoarece acestea stimulează apariția unor noi creșteri fragede, atractive pentru moliile care depun ouă.

„Dacă este necesar să fertilizezi gazonul, alege un îngrășământ organic cu eliberare lentă, astfel încât iarba să crească într-un ritm constant și să devină mai rezistentă”, recomandă Wong.

De asemenea, trebuie să îndepărtăm stratul de resturi vegetale uscate care se acumulează la baza ierbii și în care moliile se ascund pentru a-și proteja ouăle. La fel de important este să udăm gazonul abundent, dar mai rar, și să tundem iarba la înălțimea potrivită pentru tipul acesteia.

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