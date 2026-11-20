Magia sărbătorilor are și un preț în 2026. Părinții care vor să le ofere copiilor o întâlnire cu Moș Crăciun chiar în propria locuință trebuie să pregătească un buget care diferă considerabil în funcție de oraș, durata programului și serviciile incluse. În Sibiu, o vizită pornește de la 200 de lei, în timp ce în București și Ilfov tarifele pot ajunge la 1.200 de lei pentru o oră petrecută alături de cei mici.

Cât costă să-l aduci pe Moș Crăciun acasă în Ajunul Crăciunului Foto: arhiva

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pregătirile pentru seara de 24 decembrie au început deja. Pe lângă darurile de sub brad și mesele festive, tot mai multe familii își doresc să transforme Ajunul într-un moment special pentru copii, apelând la serviciile unui Moș Crăciun care să le treacă pragul.

O astfel de surpriză presupune însă și o cheltuială suplimentară. Prețurile nu sunt aceleași în toate localitățile, iar diferențele pot fi semnificative. Contează cât timp rămâne personajul în locuință, dacă trebuie să se deplaseze în afara orașului și dacă părinții solicită servicii suplimentare.

Cât plătesc părinții pentru o vizită a lui Moș Crăciun în Sibiu

În Sibiu, trei persoane care interpretează personajul lui Moș Crăciun au anunțat tarife cuprinse între 200 și 300 de lei pentru vizitele la domiciliu. Printre acestea se numără Alexandru, care interpretează rolul de peste 20 de ani, Filofie Anton și Buratino, cunoscut pentru aparițiile sale în costumul Moșului în centrul orașului.

Alexandru și Filofie Anton solicită între 200 și 300 de lei pentru o vizită acasă. În cazul lui Buratino, prețul este de 200 de lei pentru o întâlnire cu cei mici la domiciliu și ajunge la 250 de lei pentru participarea la o serbare organizată într-o grădiniță.

La aceste sume se pot adăuga cheltuielile de transport. Alexandru și Buratino solicită bani pentru combustibil atunci când trebuie să ajungă în afara Sibiului. Filofie Anton preferă deplasarea cu taxiul și își desfășoară activitatea în principal în interiorul orașului.

Un alt aspect important pentru familii este pregătirea cadourilor. În general, părinții cumpără darurile și se ocupă de organizarea surprizei, iar Moș Crăciun vine la întâlnire în costumul specific și le înmânează copiilor pachetele pregătite.

Cât timp petrece Moș Crăciun în fiecare locuință

Durata întâlnirii diferă în funcție de prestator și de programul stabilit. Potrivit informațiilor publicate de Ora de Sibiu, Filofie Anton poate rămâne până la 40 de minute la o familie, în timp ce Buratino rezervă între 10 și 30 de minute pentru fiecare vizită.

Alexandru preferă un program mai scurt, menit să păstreze farmecul surprizei. Copiii îl întâmpină pe Moș Crăciun, recită o poezie, primesc cadourile, după care acesta își continuă drumul către următoarea familie.

Ajunul este cea mai aglomerată perioadă, iar intervalele de după-amiază și seară sunt rezervate rapid. Alexandru a precizat că intervalul 16:00-20:00 este cel mai solicitat, cu numeroase cereri pentru ora 19:00.

Într-o singură seară de Ajun, acesta poate ajunge la aproximativ 15 familii. Ceilalți doi interpreți efectuează cel mult zece vizite, în funcție de distanța dintre locuințe și timpul alocat fiecărei întâlniri.

Buratino acceptă programări în special pentru 24 decembrie, iar locurile disponibile erau deja limitate în momentul în care a discutat cu presa locală. Situația arată de ce rezervările făcute din timp pot fi importante pentru părinții care vor să stabilească o anumită oră.

București și Ilfov: cât poate costa o oră cu Moș Crăciun

În Capitală și în localitățile din apropiere, serviciile de acest tip pot avea tarife considerabil mai mari decât cele întâlnite în Sibiu.

Conform unei analize publicate de Capital la 18 noiembrie 2026, o vizită de aproximativ 30 de minute poate costa între 400 și 500 de lei, în funcție de oferta prestatorului.

Pentru un program de o oră, părinții trebuie să ia în calcul sume cuprinse, în general, între 500 și 750 de lei. Există însă și oferte speciale pentru seara de Ajun, când cererea este mult mai mare.

Unul dintre prestatorii analizați solicită 1.200 de lei pentru o vizită de 60 de minute în seara de 24 decembrie. Costul final poate crește dacă familia dorește servicii suplimentare, precum prezența unui fotograf, participarea unui personaj în plus sau transportul în afara zonei obișnuite de activitate.

Diferențele dintre tarifele din Sibiu și cele din București și Ilfov sunt considerabile. Astfel, părinții trebuie să compare ofertele în funcție de durata programului și de serviciile efectiv incluse, nu doar de prețul afișat.

La ce detalii trebuie să fie atenți părinții înainte să facă rezervarea

Pentru ca surpriza din Ajun să nu fie însoțită de cheltuieli neașteptate sau probleme de organizare, este recomandat ca toate condițiile să fie stabilite înainte de confirmarea programării.

Printre cele mai importante aspecte se numără:

Durata vizitei: părinții trebuie să afle cât timp va petrece Moș Crăciun alături de copii.

Prețul pentru Ajun: tariful din 24 decembrie poate fi diferit de cel practicat în alte zile ale lunii.

Transportul: trebuie verificat dacă deplasarea este inclusă sau se achită separat.

Fotografiile: este important de stabilit dacă sunt permise fotografiile și dacă serviciile unui fotograf sunt incluse în ofertă.

Personaje suplimentare: unele familii pot solicita și prezența Crăciuniței, ceea ce poate influența costul.

Plata și anularea: condițiile de achitare și eventualele reguli în cazul anulării trebuie clarificate de la început.

De asemenea, părinții trebuie să stabilească cine cumpără cadourile și cum vor fi pregătite acestea înainte de sosirea personajului. În cele mai multe situații, responsabilitatea le revine familiilor.

Cât trebuie să pregătești din buget pentru Moș Crăciun în 2026

O întâlnire cu Moș Crăciun la domiciliu poate costa de la 200 de lei până la 1.200 de lei, în funcție de localitate, durata programului și momentul ales.

În Sibiu, prețurile anunțate sunt mai accesibile, pornind de la 200 de lei, în timp ce în București și Ilfov ofertele pot ajunge la câteva sute de lei pentru o jumătate de oră și chiar la 1.200 de lei pentru o oră în seara de Ajun.

Pentru familiile care își doresc o astfel de surpriză, rezervarea din timp și verificarea tuturor costurilor sunt esențiale. În condițiile în care 24 decembrie este una dintre cele mai aglomerate zile pentru cei care oferă acest serviciu, disponibilitatea poate deveni la fel de importantă ca prețul.