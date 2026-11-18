Anca Serea nu vrea să plece de sărbători de acasă de frica atentatelor. Vedeta ne-a declarat că nu se simte pe deplin în siguranță nici măcar la Viena.

Anca Serea a primit deja o invitație de la fiul ei cel mare, David, pentru a petrece împreună cu el și iubita lui Crăciunul la Viena, unul dintre orașele europene preferate ale vedetei.

Foto: Click!

Anca Serea se teme să meargă la Viena, la Târgul de Crăciun

Deși invitația este cât se poate de tentantă, mai ales că drumul va fi făcut cu mașina și nu cu avionul, bruneta încă are mari îndoieli dacă să o accepte sau nu.

„Adevărul e că nu vreau să influențez pe nimeni dar mă gândesc la ce mai rău. Mi-e frică sincer de atentate, uită-te și tu la ce se întâmplă în lume în ultima vreme.

Eu sunt o fire precaută în general și, mai ales când plec doar eu cu copiii, sunt foarte foarte responsabilă. Adică atunci când Adi nu e cu noi, mi-e frică pentru că nu avem prezența aceea masculină lângă noi, nu e tigrul acela care să sară să ne apere!

Anca Serea și Clara Ilie Foto: Click!

Recunosc că mi-e frică. Voi știți foarte bine că Austria este țara mea preferată și Viena este poate cel mai sigur oraș din Europa. Am tot fost și până acum nu au fost probleme, adică am mers și noaptea la două și la trei noaptea pe străzi acolo și nu s-a întâmplat nimic.

Copiii oricum vor pleca cu Adi acum, le-a făcut o surpriză frumoasă, și vor merge la meciul Barcelona cu Real Madrid. Și David, fiul meu cel mare, tot insistă să mergem la Viena la Târgul de Crăciun. Vrea să merg eu cu iubita lui Cătălina și cu încă unul dintre copii, adică noi patru să plecăm cu mașina. Știi bine că eu nu zbor cu avionul, tot de frică.

Dar încă mă gândesc! O să văd dacă dau curs invitației. De sărbători, noi mereu preferăm să stăm acasă, pentru că oricum plecăm după Revelion. După ce termină Adi cu cântările lui, plecăm cu toții la schi. E vacanța copiilor!”, a dezvăluit Anca Serea, pentru Click!

Foto: Facebook

„De abia aștept să vină Sarah acasă”

Week-end-ul acesta, Anca se pregătește să o primească pe fiica ei cea mare, Sarah, care vine de la Milano, acolo unde s-a mutat pentru a-și continua studiile.

„Sarah vine vinerea aceasta acasă de la Milano. M-a luat un dor nebun și de-abia aștept să vină! Ea a avut o perioadă foarte încărcată, a avut examene.

Am stat și cu stres pentru că au fost nebuniile acelea la Milano și ea stă chiar în centru unde au fost incidentele acelea”, a mai spus Anca Serea, într-un interviu acordat pentru Click!, marți seara, la lansarea colecției de iarnă a unui brand de haine de lux.