Compozitorul Cristian Faur, unul dintre prietenii apropiați ai Elenei Cârstea, a oferit noi informații despre starea de sănătate a cântăreței. După ce a fost internată de urgență la Spitalul Floreasca din București, artista dă semne de recuperare. Aceasta se află în continuare sub supravegherea medicilor, însă evoluția este una încurajatoare.

Cristian Faur, vești noi despre starea de sănătate a Elenei Cârstea Foto: Facebook

Stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii, Elena Cârstea a revenit recent în România pentru a rezolva câteva probleme stomatologice și pentru a lucra la o nouă piesă alături de Cristian Faur. Din păcate, planurile sale au fost întrerupte de problemele de sănătate apărute chiar la sosirea pe Aeroportul Otopeni, unde artista a început să se simtă rău.

În perioada internării, cântăreața a păstrat legătura cu persoanele apropiate. Cristian Faur a povestit, într-un mesaj video publicat în mediul online, că a vorbit cu ea prin apel video și a observat că starea acesteia s-a îmbunătățit. Mai mult, artista a început să se preocupe din nou de aspectul său fizic.

„Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Am un indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat s-o sun pe Gina Stroian să îi aducă niște farduri și pieptănul. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură, eu zic că suntem pe drumul cel bun”, a mărturisit Cristian Faur.

Cum au apărut problemele de sănătate

Compozitorul a mai dezvăluit că se întâlnise cu artista cu două zile înainte de internare, la locuința Ginei Stroian. Cei doi pregăteau noua colaborare muzicală, însă tusea puternică și dificultățile respiratorii ale cântăreței au amânat înregistrările.

Inițial, Elena Cârstea a crezut că are o viroză și a încercat să se trateze acasă. A primit inclusiv antibiotic injectabil și a folosit un aparat de oxigen închiriat, însă simptomele nu s-au ameliorat. În primele două zile, artista nu a dorit să fie internată.

Tusea persistentă, oboseala accentuată, dificultățile de respirație și pulsul ridicat au devenit motive de îngrijorare pentru apropiați. În plus, saturația de oxigen a coborât sub 90%, ajungând puțin peste 80%. În aceste condiții, aceștia au decis să o ducă la Spitalul Floreasca, unde a fost supusă investigațiilor și a rămas sub supraveghere medicală.

Cristian Faur a oferit și detalii despre momentul în care artista a început să se simtă rău, explicând inclusiv ce planuri aveau înainte ca problemele de sănătate să apară.

„Pentru cei ce nu știu ce s-a întâmplat, Elena a venit din America pentru câteva trebuie pe care le avea de rezolvat în România și ne-am gândit să profităm de ocazia ca să înregistrăm o piesă împreună. De două zile învăța linia melodică și așteptam să-i treaca presupusa viroză ca să intrăm în studio.

Alartăieri eram acasă la Gina Stroian și povesteam, râdeam, făceam planuri, dar Elena tușea foarte tare și foarte adânc. Știam că are probleme cu respirația, observam că obosea foarte repede și probabil că zborul intercontinental foarte lung a fost foarte obositor pentru plămânii ei și cred că asta a complicat lucrurile. Starea i s-a agravat și a ajuns la spital cu saturația oxigenului cu puțin peste 80%. Vă dați seama că ne-a cam speriat. (…)

Din fericire astăzi este mai bine, se află în salon sub supraveghere medicală și urmează să i se facă mai multe investigații”, a mai spus Cristi Faur.

Fiica artistei vine în România

Familia Elenei Cârstea, aflată în Statele Unite, este ținută la curent cu toate informațiile despre starea cântăreței. Soțul și cele două fiice îi sunt alături de la distanță, iar Adriana, fiica cea mică, se pregătește să vină în București.

Aceasta își dorește să fie alături de mama sa în perioada recuperării și să o însoțească înapoi în America, imediat ce medicii vor considera că starea artistei este suficient de bună pentru a putea călători din nou cu avionul.