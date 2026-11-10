 Katy Perry era în încăpere când Russell Brand a abuzat sexual pe cineva? Cântăreața se pregătește să spună adevărul despre mariajul lor „întunecat”
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Katy Perry era în încăpere când Russell Brand a abuzat sexual pe cineva? Cântăreața se pregătește să spună adevărul despre mariajul lor „întunecat”

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Dezvăluiri surprinzătoare au fost făcute odată cu demararea procesului actorului Russell Brand! Katy Perry a fost în încăpere în timpul unuia dintre abuzuri sexuale comise de fostul ei soț?  

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Foto: Profimedia

Numele cântăreței Katy Perry apare într-o mărturie legată de unul dintre incidentele pentru care fostul său soț, Russell Brand, a ajuns în fața instanței. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul procedurilor judiciare, cântăreața se afla în încăpere în momentul în care Brand a pus capul în poala unei femei, în timpul filmărilor pentru Channel 4, în 2009.

Dezvăluirea a fost făcută în timpul discuțiilor dinaintea procesului, când avocatul apărării, Ian Winter KC, a menționat posibilitatea ca printre persoanele prezente la incident să se fi numărat și Katy Perry, care avea să-i devină soție actorului. „Ea spune că în încăpere se aflau și alte persoane care au asistat la incident, posibil inclusiv viitoarea soție a inculpatului, doamna Katy Perry”, a declarat avocatul.

Cu toate acestea, poliția britanică nu i-a solicitat niciodată artistei o declarație în legătură cu cele întâmplate. Mai mult, numele acesteia a fost ulterior eliminat din procedurile procesului, în urma unor solicitări formulate de echipa juridică a lui Russell Brand.

Procurorul Riel Karmy-Jones KC a fost de acord cu eliminarea referirilor la cântăreață, precizând că anumite aspecte legate de relația dintre cei doi după 2009 ar putea fi sensibile.

Katy Perry și Russell Brand s-au cunoscut în 2009, pe platourile de filmare ale comediei „Get Him to the Greek”. Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii tradiționale hinduse, organizate în Rajasthan, India. Povestea lor de dragoste nu a durat însă mult: după doar 14 luni de căsnicie, s-au despărțit, iar divorțul a fost finalizat în 2012.

Deocamdată, nu există o confirmare că Katy Perry a fost audiată în legătură cu incidentul. Numele artistei a fost menționat în argumentele preliminare ale apărării, iar posibilitatea prezenței sale în încăpere rămâne un aspect important al dezvăluirilor din acest caz.

Având în vedere toată nebunia creată odată cum acuzațiilor, procesul și condamnarea lui Russell la 10 de anid e închisoare pentru abuzurile sexuale comise, fosta lui soție, Katy Perry, ia în calcul să scoată o autobiografie și un documentar despre mariajul lor de 14 luni. Se pare că vedeta a așteptat până s-a dat verdictul, pentru a spune adevărul despre mariajul lor „întunecat” și se află acum în discuții cu Netflix și Hulu.

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