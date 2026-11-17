Elena Cârstea trece prin momente dificile, după ce a revenit în România în urmă cu câteva zile. Artista ar fi început să se simtă rău încă de când a aterizat pe Aeroportul Otopeni, iar astăzi a ajuns la Spitalul Floreasca. O apropiată care i-a fost alături a oferit detalii despre starea cântăreței și despre momentele care au precedat internarea.

Elena Cârstea, de urgență la spital, în România Foto: arhiva Click!

Potrivit declarațiilor făcute de o persoană apropiată, Elena Cârstea a venit în România pentru a-și rezolva câteva probleme dentare. Însă, la scurt timp după ce a ajuns pe aeroport, artista ar fi început să se simtă rău.

A fost solicitată intervenția medicilor, iar cântăreața ar fi primit tratament la domiciliu. În primele două zile, aceasta ar fi refuzat internarea, deși starea sa nu se îmbunătățea. Mioara, apropiata artistei, a povestit prin ce a trecut Elena Cârstea în ultimele zile:

„De aproximativ 4-5 zile a ajuns în țară pentru a efectua lucrări dentare. În momentul în care a ajuns în aeroport, a început să se simtă rău. Aici, pe Otopeni (...)

A ajuns acasă, la verișoara mea, timp în care i s-a făcut din ce în ce mai rău (...) Am chemat salvarea, i-a făcut antibiotic injectabil, i s-a dat o rețetă, i s-a făcut tratamentul la domiciliu. A refuzat și în prima zi, și în a doua zi (n.r. internarea) (...) Verișoara mea i-a închiriat un aparat de oxigen pentru o lună, însă saturația nu îi creștea peste 90 și dânsa se simțea foarte rău”, a declarat Mioara, apropiata Elenei Cârstea, potrivit Spynews.

Fiica artistei va veni în România

Potrivit aceleiași surse, starea cântăreței s-ar fi agravat, iar problemele de respirație, tensiunea ridicată și pulsul slab au determinat-o pe apropiata sa să solicite din nou ajutor medical. De această dată, Elena Cârstea a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde se află în prezent.

Familia artistei a fost informată despre situație. Fiica sa cea mică, Adriana, ar urma să vină în România pentru a-și lua mama în America, după ce aceasta se va stabiliza complet. Mioara a oferit și alte detalii despre momentul în care a fost decisă internarea:

„Nu putea respira (...), tensiune relativ mare, 14-15, dar pulsul foarte mare (....) O stare de rău generală. Astăzi am adus-o la Floreasca, am reușit să intru la dânsa după o oră (...) Am vorbit atât cu soțul, cât și cu cele două fiice. Una dintre fiice va veni în România să o ia, dar în momentul în care se va stabiliza complet”.