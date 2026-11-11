Ce detalii se cunosc despre șoferul român reținut în Bulgaria după accidentul în lanț

Anchetatorii din Bulgaria continuă cercetările ample în cazul carambolului devastator de pe autostrada Tracia, soldat cu 12 morți și zeci de răniți, în care a fost implicat și un autocamion înmatriculat în România.

A fost aflat numele șoferului român implicat în carambolul din Bulgaria Foto: AFP

Șoferul de TIR indicat inițial drept cel de la care ar fi pornit coliziunea în lanț este Ion Neo, un bărbat în vârstă de 61 de ani, angajat al companiei de transport Comtrans Corlan SRL din Drobeta-Turnu Severin.

Reținut marți pentru declarații și audiat alături de alte 44 de persoane, conducătorul auto este apărat ferm de angajatorul său, care susține că responsabilitatea aparține celor care rulau cu viteză fără să adapteze manevrele la ceața densă.

Patronul companiei de transport rupe tăcerea: „Am încredere deplină în el!”

Ilie Corlan, proprietarul firmei de transport din Mehedinți, a intervenit public și a oferit detalii esențiale pentru Știrile ProTV despre experiența și profilul profesional al angajatului său. Transportatorul a respins categoric acuzațiile de vinovăție aduse șoferului de 61 de ani, punctând că acesta s-a limitat la a reduce viteza pentru a evita un pericol iminent ivit în față:

„Era un șofer foarte bun. Am încredere în el și în continuare. Am vorbit până aseară, la ora 21:00. Ce să zică? Ce poate să zică un om la necazuri? N-a fost de vină el. Nu are cum să-și reproșeze, pentru că nu e de vină. Când te lovește cineva din spate, ești de vină dumneata? E de vină ceața, dar și șoferii ceilalți, pentru că nu au adaptat viteza la condițiile meteo. Spune în lege să adaptezi viteza la limita oricărui pericol. Ce făcea el? Trebuia să urce cu ea din față? Mergea normal în condițiile alea. L-au reținut numai pentru declarații”, a declarat Ilie Corlan.

Angajatorul a subliniat că șoferul său a circulat preventiv, iar impactul a fost provocat de vehiculele din spate care nu au păstrat distanța de siguranță în condiții de vizibilitate extrem de scăzută.

Ce le-a declarat Ion Neo anchetatorilor: ipoteza jeep-ului oprit pe avarii

Conform declarațiilor transmise de procurorul regional care instrumentează dosarul, Ion Neo le-a spus anchetatorilor că a fost silit să frâneze brusc din pricina ceții dense care învăluise marți dimineață autostrada Tracia, pe sensul de mers Sofia - Burgas. Camionul românesc, încărcat cu cereale, ar fi fost primul vehicul de mare tonaj care a încetinit drastic, devenind epicentrul impactului succesiv.

Ancheta ia însă în calcul un element crucial apărut pe carosabil. Potrivit datelor transmise de corespondentul Știrilor ProTV în Bulgaria, în fața TIR-ului condus de Ion Neo s-ar fi aflat un jeep oprit sau încetinind cu luminile de avarie pornite. Oamenii legii verifică dacă acel autoturism a fost cauza directă a manevrei bruște de frânare.

În paralel, criminaliștii au prelevat probe din asfalt pentru a determina aderența carosabilului și analizează tahografele pentru a calcula vitezele exacte ale fiecărui vehicul implicat. Tragedia a curmat 12 vieți, peste 50 de persoane fiind rănite, printre care se numără și un al doilea român, internat în spital în stare critică, în timp ce Bulgaria parcurge o zi de doliu național.