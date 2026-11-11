 Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
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Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”

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Tragedia rutieră de pe autostrada din Bulgaria, soldată cu un bilanț cutremurător de 12 morți și 51 de răniți, cunoaște o răsturnare uluitoare de perspectivă în privința cetățeanului român reținut inițial de autoritățile de la Sofia.

Românul reținut în Bulgaria, în centrul unei povești neașteptate după carambol
Românul reținut în Bulgaria, în centrul unei povești neașteptate după carambol Foto: X

Conducătorul auto, considerat în primă fază de anchetatori drept cel care ar fi provocat dezastrul după ce a redus viteza pe timp de ceață densă, a fost pus miercuri în libertate. 

„Nu a fost de vină, mergea încet din cauza ceții!”: acuzații dure la adresa autocarului

Patronul transportatorului, Ilie Corlan, a explicat dinamica evenimentelor din perspectiva șoferului român, arătând că acesta circula cu viteză redusă tocmai pentru a se adapta condițiilor meteorologice extreme, vizibilitatea pe șosea scăzând sub un metru. Potrivit angajatorului, impactul fatal ar fi fost declanșat de alte vehicule grele care rulau cu viteză excesivă:

„A fost ceață și mergea cu mașina foarte încet din cauza asta, nu se vedea la un metru distanță. Nu a fost de vină. A fost reținut de aseară (marți seară – n.r.) până la ora asta și acum e pus în libertate. Merg după el să îl iau din Bulgaria. Era speriat din cauza a ceea ce s-a întâmplat, din cauza autocarului care a venit în spate cu viteză și nu a circulat regulamentar la condițiile meteo. Asta s-a întâmplat. Autocarul a fost de vină și ăla cu TIR-ul cu cereale care a intrat de i-a sărit cabina de pe el”, a declarat Ilie Corlan în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Declarația contrazice ipoteza avansată inițial de anchetatorii bulgari, care suspectau că încetinirea primului camion ar fi creat efectul de domino mortal de pe carosabil.

Gest de curaj extrem în mijlocul dezastrului: „A scos victime dintr-o mașină cuprinsă de flăcări”

Dincolo de spaima uriașă și de calitatea sa de martor direct la tragedie, șoferul român ar fi intervenit decisiv pentru a salva viețile celor prinși în capcana de metal înainte de sosirea echipajelor de descarcerare:

„Este în șoc... atâtea victime, atâția oameni morți. Chiar el a salvat oameni din mașina care a luat foc. El a fost salvatorul”, a mai subliniat patronul său.

După aproape 24 de ore petrecute în custodia poliției bulgare, bărbatul a fost eliberat fără prelungirea măsurii preventive, urmând să revină de urgență în țară alături de angajator.

Doliu național în Bulgaria și un al doilea român pe patul de spital

Impactul catastrofei a lăsat urme adânci în ambele țări. În Bulgaria, autoritățile au decretat zi de doliu național în memoria celor 12 persoane decedate pe autostradă. În spitalele locale, medicii continuă lupta pentru salvarea celor 51 de răniți, mulți dintre ei aflați în stare critică.

Printre victimele spitalizate se află și un al doilea cetățean român, rănit deosebit de grav în carambol. Conform relatărilor din presa bulgară, acesta se află internat la terapie intensivă în comă indusă și este conectat la aparate pentru ventilație mecanică, după ce a suferit traumatisme toracice majore care i-au afectat grav funcția pulmonară.

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