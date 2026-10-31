O vilă de lux de peste 4.500 de metri pătrați, cu o vechime de aproximativ 2.000 de ani, găsită lângă țara noastră. De cine a fost locuită

O descoperire arheologică spectaculoasă a fost făcută chiar în apropiere de România, de către o echipă de cercetători polonezi. O reședință opulentă care ar fi putut aparține unui comandant al unei legiuni romane a fost scoasă la lumină în Bulgaria.

Reședința se află în apropiere de România Foto: Krzysztof Narloch

Inițial, structura spectaculoasă se întindea pe 4.500 de metri pătrați și avea băi private, podele decorate, sculpturi și altare cu diferite inscripții. Din primele concluzii ale echipei de arheologi polonezi care a descoperit situl, ar fi vorba despre un praetorium, adică reședința legatului care comanda întreaga legiune staționată în zonă.

Potrivit Science in Poland, clădirea a fost găsită la Novae, o fortăreață militară din nordul Bulgariei, care a fost un centru militar important în perioada romană și, mai apoi, în cea bizantină. În plus, aici a fost staționată Legiunea I Italica, Legio I Italica, creată în secolul I d.Hr.

O descoperire spectaculoasă a fost făcută lângă România

Această locație este explorată de către arheologi polonezi și bulgari încă din anii 1960, iar trei expediții din Polonia cercetează regiunea în acest moment. Aproximativ 3.000 de metri pătrați din clădire au fost scoși la lumină, iar suprafața inițială ar fi fost de 4.500 de metri pătrați.

În interiorul reședinței au fost găsite urme de tencuială pictată, o pardoseală din cărămizi colorate, băi și chiar și fragmente de mobilier din bronz.

A aparținut unei persoane importante

Pentru arheologi, băile private indică faptul că proprietatea a aparținut unei persoane de rang înalt. Fortificațiile romane aveau băi comune pentru întreaga legiune, dar cele private erau mult mai rare.

„În principiu, doar legatul putea avea un complex de băi atât de mare. Acest lucru trebuie încă demonstrat, dar toate indiciile duc spre o reședință, mai ales că mobilierul era luxos. Am găsit fragmente de mobilier din bronz, diferite statuete și ceramică deosebită”, a explicat arheologul Piotr Dyczek.

În timpul săpăturilor au fost scoase la lumină și vestigii dintr-o perioadă mai târzie, asociate cu avarii, o populație migratoare care a ajuns în Europa la mijlocul secolului al VI-lea.