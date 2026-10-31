 Meseria plătită chiar și cu 9.000 de lei pe lună. Motivul pentru care tinerii o evită, deși n-au nevoie de facultate
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Meseria plătită chiar și cu 9.000 de lei pe lună. Motivul pentru care tinerii o evită, deși n-au nevoie de facultate

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Atunci când vine vorba despre locuri de muncă bine plătite, cei mai mulți oameni se gândesc instinctiv la birouri și poziții în diverse corporații. Însă, există alte tipuri de meserii care oferă salarii uriașe, iar angajatorii chiar încep să ofere tot mai mulți bani pentru a atrage angajați.

Mulți tineri evită această meserie
Mulți tineri evită această meserie Foto: AdobeStock Images

Meseriașii calificați pot câștiga chiar mai mult decât angajații cu studii superioare, iar în fabrici sau pe șantiere, sunt oferite salarii surprinzător de mari. Un macaragiu cu experiență, de exemplu, poate ajunge să câștige chiar și 9.000 de lei net, în fiecare lună.

Munca este una dificilă, motiv pentru care salariile sunt pe măsură. Cu toate acestea, în ciuda profiturilor pe care le pot avea, nu mulți oameni se îndreaptă către astfel de meserii. În țara noastră, mulți electricieni, de exemplu, au ales să plece dincolo de hotare, în timp ce tot mai mulți tineri se îndreaptă către joburi de birou.

Tinerii evită aceste locuri de muncă

Practic, în ciuda salariilor, angajații sunt tot mai greu de găsit.

„Pe absolut toate fronturile de muncă calificată ne confruntăm cu un deficit. Se câștigă foarte bine unde necesită foarte multă atenție, adică un electrician pe un anumit specific poate câștiga foarte bine, un macaragiu poate câştiga foarte bine. Sumele variază, nu știu, aș putea să spun de la un 7.000 în sus, 8.000 și revenind la lucrări specifice de nișă”, a spus managerul de șantier Alex Legănaru, potrivit observatornews.ro.

Salariile pot ajunge chiar și la 9.000 de lei

Atunci când vine vorba despre construcții, profesia de macaragiu este una dintre cele mai căutate. Iar, datorită responsabilității uriașe pe care macaragiii cu experiență o au, salariile sunt pe măsură. Un începător poate primi 5.000 de lei lunar, în timp ce o persoană cu experiență poate primi 9.000 de lei.

„Un electrician care poate fără probleme și în orașele mici să câștige 7.000 lei net pe lună, în timp ce un absolvent de studii superioare care își începe cariera într-un call center de exemplu va începe cu un salariu de 3.800 maxim 4.000 lei pe lună”, a explicat Ana Călugăru, care este reprezentant al unei platforme de joburi. 

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