Prețurile alimentelor de bază pun tot mai multă presiune pe bugetele familiilor, iar comparația directă a aceluiași coș de cumpărături în România, Italia și Spania arată atât asemănări de preț, cât și diferențe majore de putere de cumpărare.

Cât costă coșul de cumpărături cu alimente de bază în România, în comparație cu Italia și Spania. Foto: Unsplash

S-a descoperit faptul că produsele aveau aproximativ aceleași prețuri, dar este un lucru îngrijorător având în vedere veniturile din România, în comparație cu cele din Italia și Spania, care sunt semnificativ mai mari. Cât dă un român pentru un coș de cumpărături cu alimente de bază.

Cât costă un coș de cumpărături cu alimente de bază

Un coș de cumpărături alcătuit exclusiv din produse obișnuite, fără alimente sofisticate sau de lux, a costat 128,89 de lei. 1 kilogram de roșii, 1 kilogram de cartofi și 1 kilogram de ceapă au costat puțin peste 28 de lei. Pe restul listei se afla pâinea, orezul, făina, uleiul, ouăle, carnea și telemeaua, la cele două din urmă observându-se costurile cele mai mari, scrie digi24.ro.

Potrivit datelor Eurostat, România se situează pe primul loc la inflație, cu o rată anuală de 7% în luna octombrie (în creștere față de 3,8% în septembrie), peste media europeană de 4%. Pe categorii, serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 7%, iar alimentele cu 3%.

În contextul unui salariu minim pe economie de 4.325 de lei, oamenii spun că resimt tot mai acut creșterile de prețuri și încearcă să se adapteze vânând oferte și căutând variante mai ieftine pentru nevoile zilnice.

Prețuri apropiate în Italia

Publicația menționată a făcut comparație cu un coș de cumpărături asemănător în Italia. Acesta costă aproape 25 de euro, cu circa 2,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Printre reperele de preț se numără 2,29 euro pentru 1 kg de orez, 2,49 euro pentru 10 ouă și 2,89 euro pentru 1 kg de roșii.

Deși Italia nu are un salariu minim stabilit prin lege, pragurile de referință pentru cele mai mici venituri dintr-o gospodărie sunt considerate până la 730 de euro pentru o singură persoană și 1.200 de euro pentru o familie formată din două persoane. În luna octombrie, inflația în Italia s-a situat la 5,5%.

Cât costă în Spania

În Spania, corespondentul Digi24 a găsit toate produsele de pe listă într-o piață locală pentru un total de 36 de euro. Chiar dacă legumele și fructele au rămas aproximativ la nivelul anului anterior, s-au înregistrat scumpiri punctuale, cum ar fi 1 euro în plus la pui și cu 10 cenți mai mult la ouă, ceea ce duce o diferență de aproximativ 1,8 euro pe întregul coș.

Localnicii atrag atenția că, deși pare mică, această creștere se adună și se simte la final de lună. Spre deosebire de România, salariul minim în Spania este de 1.221 de euro (peste 6.500 de lei), oferind o marjă diferită de raportare la costul alimentelor.