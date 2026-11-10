Fructul tot mai căutat de români. Vânzările au crescut cu 15% într-un singur an. La ce preț se vinde?

Cătina devine tot mai populară în rândul românilor, mai ales în sezonul rece, când mulți caută alimente bogate în vitamine. Fructele mici, de culoare portocalie, sunt cumpărate pentru prepararea siropurilor, ceaiurilor și băuturilor naturale, dar și pentru diverse deserturi. Producătorii spun că interesul consumatorilor este în creștere, iar vânzările au fost mai mari cu 15% față de anul trecut.

Fructele portocalii sunt folosite în siropuri, sucuri și deserturi Foto: Freepik

Producătorii spun că interesul consumatorilor este în creștere

Cătina devine tot mai populară în rândul românilor, mai ales în sezonul rece, când mulți caută alimente bogate în vitamine și alternative naturale pe care să le includă în alimentația zilnică. Fructele mici, de culoare portocalie, sunt cumpărate pentru prepararea siropurilor, ceaiurilor și băuturilor naturale, dar și pentru diverse deserturi.

Interesul este vizibil atât în rândul celor care preferă să își pregătească acasă produse pentru consumul din timpul iernii, cât și al consumatorilor care aleg variantele deja preparate, disponibile în magazine. Gustul acrișor și posibilitatea de a fi păstrată prin congelare fac din cătină un ingredient care poate fi folosit în diferite combinații pe parcursul mai multor luni. Producătorii spun că această tendință se reflectă și în vânzări, care au fost mai mari cu 15% față de anul trecut.

Ce beneficii are cătina și câte calorii conține

Cătina este cunoscută în special pentru conținutul ridicat de vitamina C, însă compoziția sa nutritivă include și vitamina E, carotenoide și polifenoli, substanțe cu rol antioxidant. Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, ajută organismul să formeze colagen și favorizează absorbția fierului din alimente. De asemenea, antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

„Din punct de vedere caloric, fructele proaspete nu sunt foarte bogate în calorii, astfel că pot fi incluse în meniul zilnic, în cantități moderate. Totuși, diferența apare în funcție de modul în care sunt consumate. Cătina simplă, fără adaosuri, are un profil nutritiv diferit de cel al siropurilor sau preparatelor în care se adaugă cantități mari de miere și zahăr", declară nutriționistul Ana Vale.

Cum se consumă cătina

„Gustul acrișor și ușor astringent al cătinei permite folosirea fructelor în numeroase combinații. Una dintre cele mai cunoscute variante este siropul obținut din fructe zdrobite, strecurate și amestecate cu miere. Cătina poate fi adăugată și în limonade, smoothie-uri sau ceaiuri, unde oferă băuturilor o aromă fructată și o culoare intensă.

Pentru cei care preferă preparatele simple, fructele pot fi amestecate cu iaurt, miere și cereale, la micul dejun. Cătina poate fi folosită inclusiv la deserturi. O rețetă ușor de pregătit acasă este cea de iaurt cu cătină și miere: fructele se spală, se zdrobesc ușor, apoi se amestecă într-un bol cu iaurt simplu și o linguriță de miere.

Deasupra se pot adăuga nuci, migdale sau fulgi de ovăz. Pentru cei care preferă deserturile mai elaborate, fructele pot fi transformate într-un sos acrișor pentru cheesecake, tarte sau panna cotta. O altă variantă este piureul de cătină congelat în porții mici, care poate fi folosit ulterior în băuturi și preparate", spune nutriționostul Ana Vale.

Cât costă cătina în piețe și în supermarketuri

Prețul cătinei diferă în funcție de locul de unde este cumpărată și de forma în care este vândută. În piețe, fructele pot fi găsite direct la producători, la kilogram, în timp ce supermarketurile comercializează mai ales variante ambalate sau congelate.

În ofertele disponibile online, un kilogram de cătină cu boabe curățate poate ajunge la aproximativ 30 de lei, iar o pungă de 500 de grame de fructe congelate costă în jur de 16 lei. Variantele ecologice sau produsele deja procesate pot avea prețuri mai ridicate (ajung la 40 lei, chiar 50 de lei).

Astfel, cei care vor să folosească fructele pentru siropuri sau alte preparate de casă pot opta pentru cantități mai mari cumpărate de la producători, în timp ce pungile de cătină congelată sunt o alternativă pentru cei care au nevoie de cantități mai mici și vor să le păstreze mai mult timp.