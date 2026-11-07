Pe ce au cheltuit românii sute de milioane de lei în primele minute de Black Friday. Au epuizat stocurile în doar câteva secunde

Românii au marcat un nou record de Black Friday, cheltuind sute de milioane de lei încă din primele minute de la startul campaniei. Oamenii și-au dat banii pe apartamente, mașini, bilete de festival, dar și diferite produse din carne.

Ce au cumpărat românii de Black Friday. Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Potrivit analiștilor financiari, apetitul ridicat pentru cumpărături se datorează atât economiilor acumulate pe parcursul anului, cât și achizițiilor făcute din impuls. Astfel, în primele 30 de minute s-au plasat comenzi de 260 de milioane de lei, doar pe un singur site, scrie observatornews.ro.

Startul cu 20 la sută mai mult decât anul trecut", a declarat Marian Tudor, vicepreședinte logistic, pentru sursa menționată.

Biletele de festival s-au dat în doar 22 de secunde

Petrecăreții nu au ratat ocazia și au profitat din plin de reducerile de Black Friday pentru a-și organiza petrecerea de anul viitor. Aceștia au reușit să epuizeze toate biletele la festival în doar 22 de secunde.

„N-am apucat. Aș fi vrut să-mi cumpăr bilete la Beach, please, că s-au pus la vânzare cu un leu, dar a fost o situație: trebuia la ora 8 și s-au pus la 6 și a înnebunit tot Instagramul" spun cumpărătorii.

Românii s-au gândit și la d-ale casei. Ei au cumpărat peste 11 milioane de capsule de detergent, 98 de tone de cafea măcinată și peste 500 de tone de mâncare pentru animale. Unii retaileri și-au început campaniile de Black Friday mai devreme.

„Promoțiile ajung până la 55% față de prețurile din cursul anului. Cele mai căutate: electrocasnice mari și mici, creștere de peste 70% în această perioadă, cu mari reduceri. Ce am observat: peste 30% preferă plata în rate, 6 rate fără dobândă, 12 rate", a spus managerul unui magazin online.

Românii preferă plata în rate

Comportamentul de consum indică o schimbare majoră în modalitățile de plată. Astfel, Aproape 87% din comenzi au fost achitate online prin card bancar, față de 79% anul trecut. Peste 30-35% dintre cumpărători au ales plata în rate fără dobândă, cu 6 sau 12 rate, pentru a gestiona mai ușor costurile mari.

Românii au ales să achite eșalonat pentru multe lucruri pe care și le doreau de mai mult timp. S-au achiziționat apartamente, 30 de autoturisme, 1.100 nopți de cazare și peste 100.000 de telefoane și laptopuri. De asemenea, statisticile arată că s-au cumpărat peste 300.000 de jucării și peste 900.000 de produse cosmetice și suplimente alimentare, scrie publicația mențioantă.

935 de milioane de lei este valoarea cumpărăturilor făcute astăzi de români la cel mai mare retailer online din țară, iar suma ar putea depăși pragul de un miliard de lei.