Black Friday, sezonul ofertelor, dar și al fraudelor online. Avertismentul DNSC: „Verificați înainte să plătiți!”

Mesajele despre colete blocate, linkurile care promit oferte greu de refuzat și solicitările de plată pentru presupuse rambursări sunt doar câteva dintre metodele prin care infractorii încearcă să obțină date bancare sau acces la conturile utilizatorilor.

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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția asupra acestor riscuri prin intermediul proiectului național de educație digitală #SigurantaOnline. Specialiștii recomandă prudență atât în momentul cumpărăturilor, cât și după plasarea comenzilor, când pot apărea mesaje înșelătoare despre livrare sau restituirea banilor.

Cum recunoști un magazin online fals

O reclamă care folosește numele și logo-ul unui brand cunoscut nu garantează că oferta este autentică. În spatele ei se poate ascunde un site creat special pentru a fura date personale sau bancare.

Înainte de a cumpăra, verifică adresa completă a paginii, identitatea comerciantului și informațiile despre contact, livrare și retur. Cel mai sigur este să introduci direct adresa magazinului în browser sau să folosești aplicația oficială, în loc să accesezi linkuri primite prin mesaje ori reclame.

De asemenea, compară prețurile și nu te lăsa presat de ofertele care te îndeamnă să plătești imediat. Prezența protocolului „https” indică o conexiune criptată, dar nu înseamnă automat că site-ul este legitim.

Atenție la plățile pe care le autorizezi

O altă regulă importantă este verificarea fiecărei tranzacții înainte de confirmare. Citește cu atenție informațiile afișate în aplicația bancară și asigură-te că suma și beneficiarul corespund operațiunii pe care ai inițiat-o.

Nu aproba tranzacții pe care nu le recunoști și nu divulga nimănui codul PIN al cardului, parolele de acces la serviciile bancare sau codurile de autorizare primite prin SMS ori în aplicație.

Datele cardului trebuie introduse numai după ce ai verificat comerciantul și pagina de plată. Un apel telefonic sau un mesaj care te presează să acționezi rapid nu reprezintă un motiv suficient pentru a efectua o operațiune bancară.

Mesajele despre colete și rambursări, o posibilă capcană

În perioada în care aștepți mai multe comenzi, un SMS despre o adresă incompletă, un colet blocat sau o taxă suplimentară poate părea credibil. Totuși, faptul că ai făcut recent o achiziție nu înseamnă că mesajul primit este autentic.

Verifică informațiile direct în aplicația sau pe site-ul oficial al firmei de curierat, accesate independent de linkul din mesaj. Dacă ai nelămuriri, contactează comerciantul folosind datele din comanda inițială sau informațiile publicate pe pagina sa oficială.

Aceeași atenție este necesară în cazul presupuselor rambursări. Nu comunica date de securitate și nu autoriza o plată pentru a primi banii înapoi. O solicitare de acest fel trebuie verificată înainte de orice acțiune.

Fraudele pot arăta tot mai convingător

Instrumentele de inteligență artificială le permit infractorilor să creeze mesaje, imagini și pagini care par autentice. Prin urmare, un text fără greșeli gramaticale, un logo familiar sau aspectul profesionist al unui site nu sunt suficiente pentru a confirma că oferta este reală.

Cea mai importantă măsură rămâne verificarea sursei și a solicitării, înainte de a furniza informații personale sau de a efectua o plată.

Ce trebuie să faci dacă ai oferit datele cardului

Dacă ai introdus date bancare pe un site suspect, ai transmis coduri de securitate sau ai observat tranzacții pe care nu le recunoști, contactează imediat banca, folosind canalele oficiale, pentru blocarea cardului și luarea măsurilor necesare.

Păstrează mesajele, linkurile, capturile de ecran și dovezile tranzacțiilor. Dacă ai fost victima unei fraude, sesizează Poliția și notifică DNSC la numărul **1911** sau prin platforma [pnrisc.dnsc.ro](https://pnrisc.dnsc.ro/).