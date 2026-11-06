 Black Friday a avut un start în forță. Ce au comandat românii în primele 15 minute?
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Black Friday a avut un start în forță. Ce au comandat românii în primele 15 minute?

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Black Friday a debutat cu un val de comenzi, iar românii au cumpărat încă din primele minute produse din cele mai diverse categorii, de la cosmetice și alimente până la aur, vacanțe și automobile. 

Românii au cumpărat încă din primele minute produse din cele mai diverse categorii
Românii au cumpărat încă din primele minute produse din cele mai diverse categorii Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

În mai puțin de 15 minute, au fost vândute peste 500.000 de produse, inclusiv nouă mașini, 419 grame de aur și aproape 10 tone de carne de porc. Retailerul a pregătit aproape două milioane de produse pentru campania din acest an și estimează vânzări de peste un miliard de lei.

Ce au pus românii în coș în primele 15 minute

Startul campaniei de Black Friday a adus un volum impresionant de comenzi, cu peste 500.000 de produse vândute în mai puțin de un sfert de oră. Media a ajuns la aproximativ 4,6 produse pentru fiecare client, semn că românii au profitat rapid de ofertele disponibile. Dincolo de cumpărăturile obișnuite, unele dintre cele mai interesante achiziții au venit din categorii mai puțin întâlnite în coșul zilnic de cumpărături.

Clienții au comandat 49 de pachete turistice, 419 grame de aur și aproape 10 tone de carne de porc. Nici automobilele nu au lipsit din lista achizițiilor: nouă mașini au fost vândute în primele minute ale evenimentului. Oferta auto a retailerului cuprinde peste 500 de automobile, disponibile de la 19 mărci diferite. Reducerile anunțate pentru această categorie ajung chiar și la 30.000 de euro, ceea ce transformă segmentul auto într-unul dintre punctele de atracție ale ediției din acest an.

În ceea ce privește distribuția cumpărătorilor pe județe, Ilfov ocupă primul loc, cu o cheltuială medie de aproximativ 1.666 de lei. Urmează județul Dolj, pe poziția a doua, și Giurgiu, pe locul al treilea. La nivelul categoriilor de produse, cele mai multe comenzi au vizat cosmeticele și suplimentele alimentare. Băuturile și produsele de băcănie se află, de asemenea, în topul preferințelor, în timp ce jucăriile și articolele pentru copii completează clasamentul.

Minutul de aur: Comenzi de 22,7 milioane de lei în doar 60 de secunde

Cel mai aglomerat moment a fost înregistrat în minutul 19 de la startul Black Friday. Atunci, valoarea produselor comandate a ajuns la 22,7 milioane de lei, cu 38% peste nivelul consemnat în 2025. Nici secunda de aur nu a fost mai puțin spectaculoasă: 2.376 de produse au fost comandate într-o singură secundă, de două ori mai multe decât anul trecut.

În paralel, interesul pentru polițele RCA a crescut de patru ori față de ediția precedentă, evoluție susținută și de posibilitatea achitării în rate. „Cel mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 07:15, cu un interes la cote maxime: numărul de vizite a depăşit cu 20% startul anului trecut.

Consumatorii au comandat intens încă din primele secunde produse-vedetă aflate la cele mai bune preţuri din an, precum litieră automată pentru pisici, aspiratoare, pompe de sân şi produse pentru casă, dar şi pachete surpriză Mystery Box, cu o valoare totală de 259 milioane de lei. Primele produse cu stocuri epuizate au fost biletele Nibiru, televizor LG Led, pachet cinci carduri cadou Freshful în valoare totală de 500 lei. În total, în primele 30 de minute de la startul evenimentului, clienţii au comandat 817.000 produse", se menţionează în comunicat.

Vacanțele de vara viitoare, la reducere 

Reducerile de sezon nu s-au oprit la produsele din magazine. Agențiile de turism au lansat campaniile de Black Weekend pentru vacanțele din vara anului 2027, iar oferta include peste 280 de unități de cazare. Tarifele pornesc de la 68 de lei pe noapte pentru o cameră în Eforie Nord. În Mamaia, prețurile încep de la 98 de lei pentru unitățile de trei stele și ajung la un tarif de pornire de 184 de lei pentru cazările de patru stele. Există și oferte cu reduceri de până la 50%, în cadrul cărora prețurile pornesc de la 252 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Pentru turiștii care preferă pachetele all inclusive, un sejur de cinci nopți în Eforie Nord costă 2.623 de lei la un hotel de trei stele și 3.703 lei la unul de patru stele. Totuși, prețurile afișate nu sunt disponibile pentru orice perioadă. De exemplu, tariful de 68 de lei pe noapte este valabil pentru intervalul 30 mai – 3 iunie 2027. În plus, ofertele depind de locurile disponibile și de serviciile incluse în fiecare pachet. Prin urmare, turiștii trebuie să verifice condițiile înainte de a face rezervarea, pentru a evita diferențele dintre prețul de pornire și costul final al vacanței.

Cât au alocat românii pentru Black Friday?

Românii au avut pregătite bugete mai mari pentru cumpărăturile din acest an. Estimările indică o cheltuială medie de aproximativ 3.600 de lei pentru Black Friday, cu 300 de lei peste nivelul înregistrat anul trecut. Obiectivul de vânzări al celui mai mare retailer online din țară a fost de aproximativ 1,4 miliarde de lei.

Suma este cu 55 de milioane de lei mai mare decât ținta de anul trecut. Dincolo de recordurile primelor minute și de produsele neobișnuite ajunse în coșurile românilor, Black Friday a rămas un test al cumpărăturilor inteligente. O reducere nu a înseamnat automat o economie, iar cea mai bună ofertă a fost, în final, cea pentru un produs de care cumpărătorul a avut cu adevărat nevoie.

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