 Black Friday 2026: 7 din 10 români vor să profite de reduceri. Ce buget alocă cumpărăturilor
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Black Friday 2026: 7 din 10 români vor să profite de reduceri. Ce buget alocă cumpărăturilor

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Românii se pregătesc de Black Friday cu un buget mediu de aproximativ 2.100 de lei. Șapte din zece intenționează să cumpere produse la reducere, iar patru din zece vor să profite de oferte și pentru a lua din timp cadourile de Crăciun. Cele mai căutate rămân electronicele și electrocasnicele.

Șapte din zece români vor să cumpere de reduceri
Șapte din zece români vor să cumpere de reduceri Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Ce pun românii în coș: electrocasnice, gadgeturi și parfumuri

Șapte din zece români intenționează să cumpere de Black Friday în 2026, față de 62% anul trecut. Procentul reprezintă cel mai ridicat nivel de interes din ultimii patru ani, potrivit unui studiu recent. Bugetul mediu estimat pentru cumpărături este de aproximativ 2.100 de lei, iar planurile consumatorilor arată că reducerile nu se rezumă doar la achiziții spontane: pentru patru din zece români, aceasta este și ocazia de a cumpăra din timp cadourile pentru Crăciun.

Electronicele și electrocasnicele rămân în topul preferințelor, însă alegerile diferă în funcție de gen. Potrivit studiului, 55% dintre femei și 47% dintre bărbați intenționează să cumpere produse din această categorie. În privința gadgeturilor, diferența este și mai vizibilă: 44% dintre bărbați au în plan achiziția unor telefoane, laptopuri sau ceasuri inteligente, comparativ cu 29% dintre femei.

În schimb, produsele de îngrijire personală atrag mai mult interes din partea femeilor. Cosmeticele și parfumurile se află pe lista de cumpărături a 37% dintre femei, față de 17% dintre bărbați. Aceeași proporție de femei, 37%, intenționează să cumpere haine, încălțăminte și accesorii, în timp ce procentul bărbaților interesați de aceste produse este de 24%. Datele conturează o campanie în care tehnologia, produsele pentru casă și articolele personale concurează pentru bugetul consumatorilor.

Reduceri mari, dar sunt economii reale pentru buzunar?

Black Friday 2026 este programat în România pentru 6 noiembrie, iar cumpărătorii sunt sfătuiți să nu se lase convinși doar de procentele mari afișate în reclame. Reprezentanții InfoCons atrag atenția că unele oferte pot ascunde capcane comerciale, de la reduceri care nu reflectă o scădere reală a prețului până la produse care nu corespund așteptărilor.

Una dintre probleme este falsul discount: prețul poate fi majorat înainte de campanie, astfel încât reducerea afișată ulterior să pară mai generoasă. O metodă simplă de verificare este urmărirea prețului cu mai mult timp înainte de Black Friday și compararea acestuia cu ofertele altor magazine. Nici mesajele despre stocurile limitate nu ar trebui să grăbească decizia de cumpărare. Unele oferte vizează doar un număr mic de produse, iar disponibilitatea poate fi restrânsă. Înainte de comandă, verifică stocul și condițiile campaniei.

Totodată, citește descrierea produsului și verifică specificațiile tehnice: reducerile mari pot viza modele mai vechi sau produse care nu oferă caracteristicile căutate. Cea mai sigură strategie este să stabilești dinainte ce ai nevoie să cumperi și cât îți permiți să cheltuiești. Compararea prețurilor, verificarea garanției și citirea condițiilor de retur pot face diferența dintre o achiziție avantajoasă și o cheltuială regretată ulterior", declară cei de la InfoCons.

Peste un miliard de lei din vânzări la Black Friday 2025

Ediția de anul trecut a depășit pragul de un miliard de lei în vânzări, potrivit bilanțului prezentat pentru Black Friday 2025. Valoarea medie a unei plăți cu cardul a fost de aproximativ 400 de lei, semn că achizițiile au inclus atât produse mai accesibile, cât și cumpărături mai consistente. 

Dincolo de electronice, electrocasnice și haine, românii au cumpărat anul trecut și lingouri de aur, bilete la concerte și festivaluri, precum și aproape 50 de tone de carne de porc. Diversitatea produselor arată că evenimentul comercial a depășit de mult zona tradițională a gadgeturilor și a aparatelor pentru casă.

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