Pregătirile pentru masa tradițională de sărbători aduc o situație paradoxală pe piața din România. În timp ce prețurile au crescut în aproape toate domeniile, porcul cumpărat direct de la producători este semnificativ mai ieftin decât anul trecut.

Cât a ajuns să coste porcul de Crăciun în 202 Foto: pexels

Cu toate acestea, ieftinirea de la poarta fermelor nu se regăsește și în piețe sau la raft, unde cumpărătorii spun că abia își mai permit strictul necesar.

Cât costă kilogramul de porc la poarta fermei și de ce au scăzut prețurile

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, mulți crescători au fost nevoiți să reducă prețurile chiar și cu 20% față de anul trecut, pentru a nu rămâne cu animalele nevândute în pragul Sărbătorilor. În unele gospodării din județul Dolj, porcul se vinde acum cu 12 lei kilogramul, față de 17 lei anul trecut, în timp ce în fermele mari prețul la poartă a coborât sub 6 lei pe kilogram.

Fermierii susțin că se confruntă cu unul dintre cei mai dificili ani, fiind prinși între costurile mai mari la cereale și presiunea importurilor masive de carne de porc.

„Este un an greu pentru că prețurile au scăzut, prețul cerealelor a crescut și carnea de porc s-a ieftinit. De ce?! Din cauza importurilor”, a declarat Alin Simion, crescător de animale, citat de Digi24.

„Situația este destul de dramatică pentru noi, așa cum a fost în tot acest an. Avem cel mai mic preț din ultimii ani în preajma Sărbătorilor. Față de anul trecut, avem un preț cu 20% mai mic, un preț de sub 6 lei la poarta fermei”, a completat Adrian Balaban, fermier din Dolj.

De ce nu se simt ieftinirile în piețe și ce spun cumpărătorii despre bugetul de Crăciun

Deși la producători prețurile sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, diferențele până la consumatorul final rămân uriașe. În piețe, un kilogram de cotlet de porc ajunge la aproximativ 25 de lei, cu 3 lei mai mult decât anul trecut, iar tot mai puțini români își mai permit să cumpere un porc întreg pentru Crăciun, rezumându-se la câteva kilograme.

„Totul e foarte scump! Nu mai vorbesc despre carnea de porc... În niciun caz! De câțiva ani de zile cumpărăm strictul necesar, dacă putem”, a mărturisit un cumpărător, iar un altul a confirmat că achiziționează doar cantități mici, strict cât are nevoie.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, aproximativ patru milioane de porci au fost sacrificați anul trecut în România.