O plantă ignorată de fermierii români poate aduce un mare profit. Cum se valorifică în întregime

Considerată odinioară o componentă definitorie a economiei rurale tradiționale, cânepa industrială revine în atenția agricultorilor din România ca o cultură cu randament ridicat și pierderi zero.

Cultura ignorată de fermierii români, dar cu potențial economic Foto: observator

Deși țara noastră figura la sfârșitul anilor '80 printre liderii mondiali de profil, cu aproximativ 50.000 de hectare cultivate anual, suprafețele s-au prăbușit dramatic după anul 2000 până la circa 7.000 de hectare. Versatilitatea excepțională a culturii și rezistența la variațiile climatice atrag însă o nouă generație de investitori dornici să valorifice planta pe scară largă.

De la termoizolații ecologice în construcții la dulciuri artizanale și haine

Planta oferă o utilizare completă în lanțul industrial, fiecare componentă având o valoare de piață bine definită. Dincolo de prelucrarea fibrelor pentru industria textilă, tulpina a început să fie procesată pentru materiale de construcții inovatoare.

„În fiecare an cultivăm cam între 20-30 de hectare de cânepă. Încercăm să facem un produs acum, este încadrat în partea de materiale de construcții, unde putem face partea de termoizolație”, a explicat fermierul Andrei Pașalică, potrivit Observator.

Sectorul alimentar reprezintă o altă direcție comercială extrem de dinamică. Semințele de cânepă au intrat în rețetele de patiserie și cofetărie artizanală, brioșele sau rulourile având prețuri care pornesc de la 8 lei, în timp ce o ciocolată artizanală de 100 de grame cu adaos de semințe ajunge la 20 de lei.

Beneficiile nutriționale sunt confirmate și de specialiști, dieteticianul Daniela Bălănucă subliniind că semințele sunt complet sigure pentru alimentația zilnică și oferă proteine complete, acoperind toți cei 9 aminoacizi esențiali pe care organismul uman nu îi poate sintetiza singur.

"Seminţele de cânepă sunt complet sigure pentru consumul zilnic, conţin proteine complete, adică au toţi cei 9 aminoacizi esenţiali pe care corpul nostru nu-i poate produce singuri", spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Beneficii majore de mediu și capcana legală a semințelor neautorizate

Pe lângă avantajele economice, cultura de cânepă aduce beneficii semnificative pentru protecția mediului, stocând dioxid de carbon și răspunzând direct cerințelor prevăzute în Pactul verde european.

Potrivit fermierilor, un singur hectar cultivat eliberează o cantitate de oxigen comparabilă cu cea produsă de o pădure întreagă, recolta medie putând atinge o tonă și jumătate la hectar.

Pentru a demara o astfel de afacere agricolă fără probleme de ordin penal, agricultorii au obligația legală de a folosi exclusiv semințe din soiuri certificate oficial pentru uz industrial.

Cultivarea unor varietăți neomologate sau cu un conținut depășit de substanțe psihoactive atrage răspunderea penală, fiind încadrată ca infracțiune de cultivare a drogurilor de risc pentru consum propriu, faptă pedepsită cu amendă judiciară sau închisoare de la 3 luni la 2 ani.