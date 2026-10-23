 O alternativă neașteptată la crizanteme face furori în această toamnă. Este foarte ieftină, rezistă la frig și aduce culoare în grădini, pe terase sau în ghivece
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O alternativă neașteptată la crizanteme face furori în această toamnă. Este foarte ieftină, rezistă la frig și aduce culoare în grădini, pe terase sau în ghivece

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Varza decorativă devine una dintre atracțiile toamnei, fiind o alternativă originală la crizantemele clasice. Cu un preț de aproximativ 10 lei, această plantă aduce culoare în grădini, pe terase și în ghivece, chiar și atunci când temperaturile scad.

Crizanteme
Crizanteme Foto: arhiva

Toamna transformă grădinile și balcoanele în adevărate spectacole de culoare. Dacă în fiecare an crizantemele sunt printre cele mai căutate flori ale sezonului, în 2026, o plantă mai puțin obișnuită atrage tot mai mult atenția iubitorilor de grădinărit: varza decorativă. Cu aspectul său deosebit și nuanțele spectaculoase, aceasta reprezintă o alegere accesibilă pentru decorurile de toamnă.

Varza decorativă, alternativa inedită la crizanteme

Varză decorativă
Varză decorativă Foto: arhiva

După ce trandafirii, petuniile și mușcatele au adus culoare în sezonul cald, toamna vine cu alte plante potrivite pentru grădini și terase. Crizantemele rămân printre favorite, însă varza ornamentală începe să câștige teren datorită aspectului său neobișnuit.

„Toamna vine cu o explozie de culoare, iar crizantemele atrag toate privirile în această perioadă. Galbene, mov, roșii sau albe, acestea înfrumusețează orice loc, chiar și în cele mai mohorâte zile de toamnă", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

Pe lângă crizanteme, florăriile propun și alte variante pentru amenajările de sezon. Asterul, plantele cu nuanțe ruginii și varza decorativă se numără printre opțiunile celor care vor să își înfrumusețeze locuințele și grădinile.

Și alte varietăți de crizanteme cum ar fi asterul. Ruginiul este una dintre culorile care este foarte mult folosită pentru decorarea locuinţelor, iar galbenul pentru cei care vor mai multă culoare. Găsim varza decorativă care este o noutate pentru noi", a declarat Ramona Ilie, florăreasă.

Cât costă varza ornamentală în 2026

Unul dintre avantajele acestei plante este prețul accesibil. Varza decorativă se vinde cu aproximativ 10 lei, fiind o variantă potrivită pentru cei care vor să adauge un element diferit în amenajările de toamnă fără să cheltuiască prea mult.

Interesul pentru plantele de sezon vine însă într-o perioadă în care prețurile florilor au crescut. Potrivit florarilor, acestea sunt cu 10% până la 15% mai scumpe decât în toamna anului trecut, în funcție de soi și de dimensiunea plantei.

Prețurile diferă de la o florărie la alta, însă ofertele disponibile în această perioadă includ mai multe variante pentru bugete diferite:

  • Varză decorativă: aproximativ 10 lei;
  • Crizanteme: între 15 și 30 de lei;
  • Lavandă: între 10 și 40 de lei, în funcție de dimensiune;
  • Panseluțe: aproximativ 5 lei firul.

Astfel, cei care își doresc o grădină colorată pot combina plantele tradiționale de toamnă cu varietăți mai puțin întâlnite, fără să aloce un buget foarte mare.

Cum poate fi folosită varza decorativă în grădină

Aspectul neobișnuit face ca varza ornamentală să fie potrivită atât pentru ghivece, cât și pentru aranjamente de exterior. Poate fi amplasată pe terasă, la intrarea în locuință sau în grădină, alături de crizanteme și alte plante de sezon.

Cristina Cojan, pasionată de grădinărit, spune că vrea să folosească această plantă pentru a-și completa amenajarea exterioară.

„Vreau să-mi aranjez grădina cu niște tufănici și niște varză decorativă", a precizat Cristina Cojan.

Aceasta își dorește să creeze un spațiu special pentru noile plante, astfel încât culorile și formele lor să se completeze reciproc.

„O să fac un aranjament așa, să dau mai multă culoare decât este. O să le așez aici, M-am gândit așa să-i fac un locșor special pentru ea, să vină frumos", a adăugat Cristina.

Rezistă la temperaturi scăzute și aduce culoare în sezonul rece

Varza decorativă este apreciată și pentru toleranța sa la frig, ceea ce o face potrivită pentru amenajările de toamnă târzie. Spre deosebire de multe plante decorative de vară, aceasta poate rămâne atractivă și atunci când temperaturile încep să scadă.

Pentru a se dezvolta bine, este recomandat să fie plantată într-un loc luminos, în sol bine drenat, iar udarea să fie adaptată condițiilor meteo. Rezistența la frig depinde de soi și de intensitatea temperaturilor, astfel că plantele aflate în ghivece pot avea nevoie de protecție în perioadele cu ger puternic.

Cu un preț de aproximativ 10 lei și un aspect care iese din tiparele florilor clasice, varza decorativă se conturează drept una dintre alternativele interesante pentru decorurile de toamnă din 2026. Combinată cu crizanteme, panseluțe sau alte plante de sezon, aceasta poate transforma o grădină obișnuită într-un spațiu plin de culoare.

Ghid de cumpărături

ilan si alina laufer
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică Vedete românești
Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Cum a ajuns România să împrumute 400 de milioane pe zi. Expert: „Ne-ar trebui două treimi din veniturile statului pe 2 ani doar să ne plătim datoria” adevarul.ro
image
Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții adevarul.ro

Parteneri

image
Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare www.fanatik.ro
image
Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
Cinci dosare penale, zero ruși. După ce au acuzat un „actor statal” în victoria lui Călin Georgescu din primul tur, autoritățile n-au reușit să identifice, să audieze sau să pună sub acuzare niciun rus www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților playtech.ro
image
Vin, în sfârșit, banii?! Anunț major pentru cluburile care suferă în SuperLigă: „Jucătorii sunt neplătiți, abia așteaptă o veste” www.fanatik.ro
image
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle trece la următorul nivel! Antreprenoarea a lansat un produs neașteptat. Îi va face concurență fratelui Prințesei Kate? okmagazine.ro
image
Kate a schimbat diadema cu o cască de șantier! Apariția neașteptată a Prințesei de Wales într-un loc care i-a marcat destinul okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
image png
#Casa Regală a Marii Britanii
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit în telefonul acestuia imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. „Am fost îngrozit” Internațional
image png
Criză majoră în Italia! Rafturile din supermarketuri sunt goale, numeroase benzinării au rămas fără combustibil. Și pacienții care au nevoie de dializă sunt foarte afectați Internațional
ingrijire batrani pexels jpg
„Nu mi-am făcut copii ca să-mi fie servitori”. Discuția despre îngrijirea părinților care a stârnit controverse Fapt divers
cutremur seismograf depositphotos1 jpg
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul Național
ploaie freepik jpg
ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Se anunță ploi în aproape toată țara Național
calendar png
Câte zile libere vor avea românii la finalul lunii noiembrie. Când pică Sfântul Andrei și Ziua Națională în acest an Național
Cea mai mica pensie din Romania
Ai două joburi și câștigi 8.500 de lei. Ce pensie poți primi după 35 de ani de muncă? De ce nu se dublează vechime Național
Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol 2 jpg
Ioana Ginghină, despre relația cu Alexandru Papadopol la 7 ani de la divorț. Ce rol are actorul în viața fiicei lor, Ruxandra: „Trebuie să facem un efort” Fapt divers
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net