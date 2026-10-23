O alternativă neașteptată la crizanteme face furori în această toamnă. Este foarte ieftină, rezistă la frig și aduce culoare în grădini, pe terase sau în ghivece

Varza decorativă devine una dintre atracțiile toamnei, fiind o alternativă originală la crizantemele clasice. Cu un preț de aproximativ 10 lei, această plantă aduce culoare în grădini, pe terase și în ghivece, chiar și atunci când temperaturile scad.

Crizanteme Foto: arhiva

Toamna transformă grădinile și balcoanele în adevărate spectacole de culoare. Dacă în fiecare an crizantemele sunt printre cele mai căutate flori ale sezonului, în 2026, o plantă mai puțin obișnuită atrage tot mai mult atenția iubitorilor de grădinărit: varza decorativă. Cu aspectul său deosebit și nuanțele spectaculoase, aceasta reprezintă o alegere accesibilă pentru decorurile de toamnă.

Varza decorativă, alternativa inedită la crizanteme

Varză decorativă Foto: arhiva

După ce trandafirii, petuniile și mușcatele au adus culoare în sezonul cald, toamna vine cu alte plante potrivite pentru grădini și terase. Crizantemele rămân printre favorite, însă varza ornamentală începe să câștige teren datorită aspectului său neobișnuit.

„Toamna vine cu o explozie de culoare, iar crizantemele atrag toate privirile în această perioadă. Galbene, mov, roșii sau albe, acestea înfrumusețează orice loc, chiar și în cele mai mohorâte zile de toamnă", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

Pe lângă crizanteme, florăriile propun și alte variante pentru amenajările de sezon. Asterul, plantele cu nuanțe ruginii și varza decorativă se numără printre opțiunile celor care vor să își înfrumusețeze locuințele și grădinile.

„Și alte varietăți de crizanteme cum ar fi asterul. Ruginiul este una dintre culorile care este foarte mult folosită pentru decorarea locuinţelor, iar galbenul pentru cei care vor mai multă culoare. Găsim varza decorativă care este o noutate pentru noi", a declarat Ramona Ilie, florăreasă.

Cât costă varza ornamentală în 2026

Unul dintre avantajele acestei plante este prețul accesibil. Varza decorativă se vinde cu aproximativ 10 lei, fiind o variantă potrivită pentru cei care vor să adauge un element diferit în amenajările de toamnă fără să cheltuiască prea mult.

Interesul pentru plantele de sezon vine însă într-o perioadă în care prețurile florilor au crescut. Potrivit florarilor, acestea sunt cu 10% până la 15% mai scumpe decât în toamna anului trecut, în funcție de soi și de dimensiunea plantei.

Prețurile diferă de la o florărie la alta, însă ofertele disponibile în această perioadă includ mai multe variante pentru bugete diferite:

Varză decorativă: aproximativ 10 lei;

Crizanteme: între 15 și 30 de lei;

Lavandă: între 10 și 40 de lei, în funcție de dimensiune;

Panseluțe: aproximativ 5 lei firul.

Astfel, cei care își doresc o grădină colorată pot combina plantele tradiționale de toamnă cu varietăți mai puțin întâlnite, fără să aloce un buget foarte mare.

Cum poate fi folosită varza decorativă în grădină

Aspectul neobișnuit face ca varza ornamentală să fie potrivită atât pentru ghivece, cât și pentru aranjamente de exterior. Poate fi amplasată pe terasă, la intrarea în locuință sau în grădină, alături de crizanteme și alte plante de sezon.

Cristina Cojan, pasionată de grădinărit, spune că vrea să folosească această plantă pentru a-și completa amenajarea exterioară.

„Vreau să-mi aranjez grădina cu niște tufănici și niște varză decorativă", a precizat Cristina Cojan.

Aceasta își dorește să creeze un spațiu special pentru noile plante, astfel încât culorile și formele lor să se completeze reciproc.

„O să fac un aranjament așa, să dau mai multă culoare decât este. O să le așez aici, M-am gândit așa să-i fac un locșor special pentru ea, să vină frumos", a adăugat Cristina.

Rezistă la temperaturi scăzute și aduce culoare în sezonul rece

Varza decorativă este apreciată și pentru toleranța sa la frig, ceea ce o face potrivită pentru amenajările de toamnă târzie. Spre deosebire de multe plante decorative de vară, aceasta poate rămâne atractivă și atunci când temperaturile încep să scadă.

Pentru a se dezvolta bine, este recomandat să fie plantată într-un loc luminos, în sol bine drenat, iar udarea să fie adaptată condițiilor meteo. Rezistența la frig depinde de soi și de intensitatea temperaturilor, astfel că plantele aflate în ghivece pot avea nevoie de protecție în perioadele cu ger puternic.

Cu un preț de aproximativ 10 lei și un aspect care iese din tiparele florilor clasice, varza decorativă se conturează drept una dintre alternativele interesante pentru decorurile de toamnă din 2026. Combinată cu crizanteme, panseluțe sau alte plante de sezon, aceasta poate transforma o grădină obișnuită într-un spațiu plin de culoare.