 Bani pentru cultivatorii de cartofi de consum. Se acordă până la 300 de euro pentru fiecare hectar. Care sunt condițiile?
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Bani pentru cultivatorii de cartofi de consum. Se acordă până la 300 de euro pentru fiecare hectar. Care sunt condițiile?

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Vești bune pentru agricultorii din România. Guvernul a decis să aprobe schema de ajutor de minimis pentru producția de cartof de consum din acest an. Practic, fermierii eligibili vor putea primi suma de 300 de euro pentru fiecare hectar de cartofi de consum.

Agricultorii pot primi ajutoare de 300 de euro pe hectar
Agricultorii pot primi ajutoare de 300 de euro pe hectar

Bugetul total al acestui proiect este de 26.625 de milioane de lei, fiind vorba despre o inițiativă derulată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ajutorul maxim oferit fermierilor este de 300 de euro pe hectar, dar există și situații în care suma poate fi mai mică. Dacă valoarea totală a solicitărilor va depăși bugetul programului, autoritățile pot să reducă suma maximă oferită drept sprijin.

Plățile către beneficiari urmează să fie făcute până la data de 22 decembrie 2026, iar anumite condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de acești bani, potrivit Digi24.

Ce condiții trebuie să fie îndeplinite

Mai precis, trebuie ca fermierii care solicită acest sprijin să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi de consum, iar producția trebuie să fie de minimum 12 tone de cartofi pe hectar. De asemenea, fermierii trebuie să fie înscriși în Registrul agricol și să poată dovedi în scris valorificarea producției.

Un alt detaliu important pe care agricultorii trebuie să îl știe este faptul că cererile de înscriere vor trebui depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ) în termen de cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Dosarul poate fi depus și electronic.

Fermierii se confruntă cu nenumărate provocări

Acest ajutor poate fi unul important pentru fermierii români, care se confruntă cu nenumărate provocări. Una dintre acestea este și lipsa forței de muncă, în ciuda salariilor oferite. Mulți fermieri oferă, pe lângă bani, transport, mâncare și cazare, dar tot trebuie să apeleze la rude și prieteni pentru a culege recoltele.

Primul lucru când vine: «Cât îmi dai pe zi?» Îți dau la oră. E 20 de lei ora. Vine o zi, a doua zi vrei să îl pui în regulă, să plătești la stat toate taxele, nu îl mai prinzi. I-am zis: «Bă, cât e ziua de muncă?» Două milioane. Îți dau patru, vino. Nu... Lumea e comodă”, a declarat un agricultor din Dolj, care deține o plantație de căpșuni și care avea nevoie de 20 de zilieri. În final, el nu a găsit decât patru persoane dispuse să lucreze.

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