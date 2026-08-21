Steagul roșu, ignorat pe litoral, poate costa scump. Ce sancțiuni riscă turiștii care intră în mare

Turiștii care ajung pe litoral vor putea fi întâmpinați de reguli mai stricte iar, dacă le ignoră, amenzile pe care vor fi nevoiți să le plătească ajung la sume usturătoare. Parlamentarii doresc să introducă noi reguli și sancțiuni mai dure pentru cei care intră în apă atunci când este arborat steagul roșu.

Turiștii care intră în apă în ciuda faptului că a fost arborat steagul roșu ar putea fi sancționați cu amenzi care ajung la 500 sau chiar și la 1.500 de lei. Autoritățile din țara noastră doresc să introducă noi reguli și sancțiuni pentru cei care încalcă avertismentele salvamarilor, după ce, numai în cursul unui singur weekend, a fost nevoie de 100 de intervenții ale salvamarilor de pe litoral.

În plus, potrivit observatornews.ro, tragedia de la Olimp, unde doi frați au murit înecați, a contribuit la dorința autorităților de a introduce reguli mai stricte la mare.

În ce privește părinții care refuză să iasă din apă după ce au fost somați de salvamari, amenzile pot ajunge chiar și la 3.000 de lei. În același timp, cei care ajung dincolo de balize și geamanduri pot fi amendați cu 1.000 de lei.

Amenzile vor fi mult mai mari ca până acum

Dacă această lege va fi adoptată, ea ar urma să intre în vigoare, începând din luna mai a anului viitor. De asemenea, operatorii zonelor de îmbăiere vor fi nevoiți să aibă cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat, cei care ignoră aceste reguli pot fi amendați cu 10.000 sau chiar și cu 30.000 de lei.

Legea ar intra în vigoare de anul următor

Despre problema turiștilor care ignoră avertismentele salvamarilor a vorbit și jurnalistul Vlad Petreanu. Acesta a sugerat ca, pe lângă amendă, astfel de persoane să plătească și operațiunea de salvare.

„Propunere: Cine intră în apă, la mare, în ciuda interdicției arborate vizibil pe plajă, prin steagul roșu al salvamarilor, să plătească operațiunea de salvare de la înec, dacă e nevoie de aceasta. Plus amendă pentru deranj. Pentru? Împotrivă? Abțineri?” scria jurnalistul pe Facebook.