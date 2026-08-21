Alimentul ignorat în trecut care a devenit o delicatesă. Este bogat în colagen și poate susține sănătatea oaselor și articulațiilor

Cândva, era unul dintre cele mai ieftine și mai ignorate alimente disponibile. Astăzi, nu numai că este apreciat datorită gustului pe care îl are, dar este și surprinzător de util pentru buna funcționare a organismului.

Cu decenii în urmă, măduva era un aliment ignorat de cei mai mulți oameni. Însă lucrurile au început să se schimbe radical de-a lungul anilor 1990, când maestrul bucătar Fergus Henderson l-a popularizat. Astăzi, măduva este cunoscută și ca „unt de carne”, iar pe lângă gustul și textura plăcută, alimentul poate fi util și pentru sănătate.

Măduva este bogată în calciu, magneziu și potasiu, nutrienți cruciali pentru sănătatea oaselor noastre. În plus, este și o sursă bună de colagen, fiind recomandat persoanelor care suferă de diverse probleme legate de articulații.

Cât de sănătos este acest aliment

Desigur, chiar dacă are un nivel ridicat de colagen, nu trebuie să ne gândim la măduvă ca la un remediu minune pentru problemele legate de articulații.

„Măduva osoasă poate fi consumată ca aliment, dar nu aș recomanda să vă bazați în mod special pe ea pentru a vă proteja sau repara articulațiile”, spune nutriționista britanică Rhiannon Lambert, conform Daily Mail.

De asemenea, există și unele persoane care ar trebui să consume acest aliment cu grijă.

„Orice persoană însărcinată sau imunocompromisă trebuie să se asigure că măduva este gătită corespunzător, iar persoanele care urmează o dietă săracă în grăsimi prescrisă de medic ar trebui să ceară sfatul unui profesionist”, mai spune nutriționista.

Cum poți integra măduva în dietă

Pentru a pregăti o rețetă delicioasă din măduvă, ne trebuie 6–8 oase de vită, tăiate transversal, cu măduvă, o cană de pătrunjel tocat, o șalotă tăiată felii subțiri, o lingură de capere în saramură scurse, o linguriță de coajă rasă de lămâie, o lingură de suc proaspăt de lămâie, două linguri de ulei de măsline extravirgin, o linguriță de sare de mare și o linguriță de piper negru.

Apoi, potrivit halendas.com, primul pas care trebuie urmat este să încingem cuptorul, după care să punem oasele într-o tavă, pe hârtie de copt, iar apoi să le coacem vreme de 15 minute. Mai departe, trebuie să amestecăm pătrunjelul, șalotele, caperele, coaja rasă de lămâie, sucul de lămâie, uleiul de măsline, sarea de mare și piperul negru într-un bol.

Pasul următor este să scoatem măduva coaptă, iar peste fiecare os să adăugăm o cantitate generoasă de salată. Acest preparat sănătos poate fi servit cald, alături de pâine prăjită.