Cod portocaliu de caniculă în 27 de județe din țară. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade

În cursul zilei de vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile extreme vor afecta nu mai puțin de 27 de județe din țară.

În cursul zilei de ieri, 20 august, ANM a înregistrat recorduri de temperatură la 21 de stații meteorologice, unde a fost consemnată cea mai caldă zi de 20 de august de când se fac astfel de măsurători.

Astăzi, 21 august, a fost emisă o avertizare Cod portocaliu de caniculă în 27 de județe. Potrivit ANM, temperaturile extreme vor afecta zone precum Banatul, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Codul portocaliu va fi valabil între 21 august (ora 10:00) și 22 august (ora 10:00).

Canicula continuă să domine România

Potrivit meteorologilor, în cele 27 de județe aflate sub codul portocaliu temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Izolat, în sud-vestul Olteniei, se poate ajunge chiar și la 40 de grade.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei se vor atinge 39...40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade”, a anunțat ANM.

Vremea rămâne fierbinte

ANM avertizează că valul de căldură va persista și pe 22 august, iar duminică (23 august), se va restrânge și nu va mai afecta decât sudul și sud-estul țării. Sâmbătă, ne putem aștepta la perioade cu instabilitate atmosferică pe arii restrânse în centru, nord și nord-estul țării.

Un Cod portocaliu de caniculă va fi valabil și între 22 august (ora 10:00) și 23 august (ora 10:00), în Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași. În același timp, un Cod galben de caniculă va fi valabil în restul țării, cu excepția Dobrogei.