 Cod portocaliu de caniculă în 27 de județe din țară. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cod portocaliu de caniculă în 27 de județe din țară. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În cursul zilei de vineri, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile extreme vor afecta nu mai puțin de 27 de județe din țară.

Codul de caniculă valabil între 21 și 22 august / foto: ANM
Codul de caniculă valabil între 21 și 22 august / foto: ANM

În cursul zilei de ieri, 20 august, ANM a înregistrat recorduri de temperatură la 21 de stații meteorologice, unde a fost consemnată cea mai caldă zi de 20 de august de când se fac astfel de măsurători.

Astăzi, 21 august, a fost emisă o avertizare Cod portocaliu de caniculă în 27 de județe. Potrivit ANM, temperaturile extreme vor afecta zone precum Banatul, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Codul portocaliu va fi valabil între 21 august (ora 10:00) și 22 august (ora 10:00).

Canicula continuă să domine România

Potrivit meteorologilor, în cele 27 de județe aflate sub codul portocaliu temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Izolat, în sud-vestul Olteniei, se poate ajunge chiar și la 40 de grade.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei se vor atinge 39...40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade”, a anunțat ANM.

Vremea rămâne fierbinte

Codul de caniculă valabil între 22 și 23 august / foto: ANM
Codul de caniculă valabil între 22 și 23 august / foto: ANM

ANM avertizează că valul de căldură va persista și pe 22 august, iar duminică (23 august), se va restrânge și nu va mai afecta decât sudul și sud-estul țării. Sâmbătă, ne putem aștepta la perioade cu instabilitate atmosferică pe arii restrânse în centru, nord și nord-estul țării.

Un Cod portocaliu de caniculă va fi valabil și între 22 august (ora 10:00) și 23 august (ora 10:00), în Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași. În același timp, un Cod galben de caniculă va fi valabil în restul țării, cu excepția Dobrogei.

Ghid de cumpărături

parinti marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total Vedete românești
horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate Horoscop
image
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă adevarul.ro
image
Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor adevarul.ro

Parteneri

image
Ofertă oficială de 2 milioane de dolari primită de Universitatea Craiova. Poate fi coleg cu Lewandowski! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Rezultatul autopsiei în cazul medicului rezident care s-a sinucis la un spital din Bucureşti observatornews.ro
image
Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO www.antena3.ro
image
Dosarul Oxy Residence 2. Cum au profitat dezvoltatorii de explozia blocului din Rahova pentru a-și păcăli cumpărătorii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste tragică despre Ion Crăciunescu. Mitică Dragomir: „Păcat!” Ce s-a aflat acum despre boala care l-a lovit as.ro
image
Cod portocaliu de caniculă în mai mult de jumătate din țară. Județele în care temperaturile ajung la 40 de grade playtech.ro
image
Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer al lui Dinamo. „A semnat!”. Urmează și un atacant! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Cum a fost surprinsă Prințesa Mette-Marit, la două luni de la transplantul de plămâni. Viitoarea regină a ajuns la spital, din nou, chiar de ziua ei okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns patru monede romane într-un castel medieval din Japonia? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
centura comarnic facebook jpeg
VideoCentura Comarnic, aproape de inaugurare. Asfaltul este gata, iar șoferii mai au puțin de așteptat Național
277e2062 46fb 4c92 80bd ffe41759de1e jpg
Drum nou între Vatra Dornei și Toplița. Traseul prin Pasul Bilbor scurtează distanța cu 92 de kilometri Național
cuplu istock jpg
5 lucruri pe care tinerii le așteaptă de la o relație, dar generațiile trecute nici nu le luau în calcul Fapt divers
shutterstock 1687436827 antoni gaudi sagrada familia barcelona png
Franța riscă să piardă titlul de cea mai vizitată țară din lume. Cine ar putea să o întreacă până în 2040 Internațional
canicula (1) jpg
Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în septembrie. Ce regiuni vor resimți cel mai mult temperaturile ridicate Național
geamantan istock jpg
A deschis un geamantan vechi din casa mamei sale și a descoperit secretul care i-a schimbat viața: „Ultimul dar al părinților mei” Internațional
chloe lovett instagram jpg
A renunțat la job și a dat lovitura cu propria afacere. Câștigă acum peste 100.000 de euro pe an Fapt divers
covor covoare istock jpg
Cum cureți covoarele în doar 15 minute. Ingredientul simplu care le lasă impecabile și parfumate Fapt divers
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net