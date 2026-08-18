 Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor depăși valorile normale
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Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor depăși valorile normale

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Vara și seceta nu pleacă prea curând din România deși am ajuns deja la sfârșitul verii. România nu scapă de secetă în următoarele săptămâni anunță specialiștii. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până în 14 septembrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate de Autoritatea Națională de Meteorologie.

Specialiștii anunță că toamna 2026 aduce deficit de precipitații
Meteorologii anunță că toamna 2026 începe cu vreme de vară. Foto: oficiuldestiri.ro

Vremea pe 19 august

 Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea miercuri, 19 august. Dupǎ un început fierbinte cu 37 de grade Celsius în vest, vremea se va răci accentuat în centrul și nordul României, iar în mai multe regiuni vor fi ploi torențiale și vijelii. De joi însă, căldura revine, iar spre weekend valul de caniculă se va extinde la nivelul întregii țări, atingând 38 de grade Celsius. 

Perioada 20.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Din păcate, regimul precipitațiilor va fi deficitar la nivelul întregii țări conform prognozei consultate de digi24.ro. 

Săptămâna 25.08.2026 – 31.08.2026

În această perioadă, temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul sfârșitului de august, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 1.09.2026 – 07.09.2026

Meteorologii estimează că septembrie începe așa cum s-a terminat vara, cu temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cel mai cald va fi în prima săptămână de toamnă în regiunile sud-vestice, iar în rest valorile vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 8.09.2026 – 15.09.2026

A doua săptămână de toamnă aduce din nou mai cald decât în mod normal, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale. În restul teritoriului vremea se va situa în jurul valorilor normale pentur această perioadă. Ca și în prezent, cantitatea de precipitații va fi în general deficitară pentru septembrie, în majoritatea regiunilor.

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