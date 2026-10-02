 Colegii Aureliei, angajata unui hipermarket care a murit la serviciu, acuză comportamentul abuziv al șefilor. Ce se întâmpla în magazin
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Colegii Aureliei, angajata unui hipermarket care a murit la serviciu, acuză comportamentul abuziv al șefilor. Ce se întâmpla în magazin

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Apar noi informații în cazul Aureliei, angajata unui hipermarket din Galați care a murit în timpul programului de lucru. După ce familia femeii a reclamat comportamentul conducerii, o fostă salariată a magazinului a povestit despre experiențele neplăcute pe care le-a avut cu superiorii.

Colegii angajatei care a murit la muncă reclamă abuzurile superiorilor
Colegii angajatei care a murit la muncă reclamă abuzurile superiorilor Foto: arhiva Click!

Aurelia a murit joi, 1 octombrie, în timp ce se afla la serviciu. Potrivit rudelor, femeii i s-a făcut rău după o discuție tensionată cu șefii. Familia a depus plângeri la Poliție și la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați.

Între timp, și alți foști angajați au început să vorbească despre problemele întâmpinate la locul de muncă. O fostă salariată a descris atmosfera din magazin și felul în care superiorii li se adresau angajaților.

O relație abuzivă din punctul meu de vedere, prin prisma țipetelor pe care mi le adresa: «Taci! Dă-i drumul pe raion», «Nu vreau să vă văd», «Nu stați degeaba», «Ieșiți»”, a povestit aceasta.

Familia susține că Aurelia nu avea voie să depună efort

Potrivit rudelor, Aurelia avea montat un stent la inimă și trebuia să evite efortul fizic. În ziua tragediei, femeia s-ar fi simțit rău după ce a lucrat aproximativ două ore pe raion și ar fi cerut să fie mutată la casa de marcat. Ulterior, aceasta a mers în biroul directorului pentru a discuta situația.

După aproape o oră, starea sa s-a agravat. Colegii au povestit că femeia a ieșit din birou cu fața înroșită, apoi a început să vomite, să tremure, să tușească și să facă spume la gură.

Familia consideră că tensiunile de la serviciu au contribuit la agravarea stării sale și reclamă faptul că ambulanța a fost chemată prea târziu. Aurelia a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Circumstanțele și cauzele decesului sunt în curs de cercetare.

Soțul femeii a vorbit despre cele întâmplate și a susținut că discuția cu superiorii i-a afectat grav starea de sănătate.

Ceea ce s-a întâmplat acolo i-a declanșat boala. A fost agresată verbal și nu a rezistat. S-a supărat foarte tare și nu a avut ajutorul necesar”, a declarat acesta pentru Observator News.

Și sora Aureliei a relatat că femeia le-ar fi cerut superiorilor să o lase să lucreze la casă, deoarece se simțea rău și mai avea puțin până la terminarea programului.

Ea s-a dus, într-adevăr, pe raion, două ore. A stat pe raion, după care a venit, sora a implorat-o şi i-a spus: «te rog frumos să mă laşi pe casă, pentru că mai am o oră jumătate şi îmi este foarte rău». «Mişcă pe raion, nu vreau să vă văd, nu stai!»”, a povestit Ioana Ionescu, sora victimei.

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