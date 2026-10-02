 Uniunea Europeană schimbă regulile privind bagajele de mână. Ce trebie să știe cei care călătoresc cu avionul
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Uniunea Europeană schimbă regulile privind bagajele de mână. Ce trebie să știe cei care călătoresc cu avionul

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Noi reguli pentru toți cei care circulă cu avionul în Uniunea Europeană. În curând, oamenii vor putea beneficia de o limită mai generoasă atunci când vine vorba despre greutatea bagajului de mână.

Se anunță schimbări în privința bagajelor de mână
Se anunță schimbări în privința bagajelor de mână Foto: IStock

În curând, pasagerii europeni care călătoresc cu avionul în interiorul Uniunii Europene ar urma să aibă în curând dreptul la mai multe bagaje de mână fără să fie nevoiți să plătească taxe suplimentare. Această măsură ar putea fi introdusă în cadrul unei revizuiri foarte extinse a drepturilor pe care pasagerii le au la bordul avioanelor.

În această vară, în luna iunie, Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind noile reguli pentru pasagerii aerieni. Acest acord a reprezentat prima modificare majoră a legislației din acest domeniu din anul 2004.

Pot fi introduse schimbări pentru cei care călătoresc cu avionul

Practic, potrivit noilor reguli pe care Uniunea Europeană dorește să le introducă, pasagerii care cumpără un bilet standard de avion vor urma să aibă dreptul la două bagaje de mână. Desigur, ei nu vor mai fi nevoiți să plătească taxe suplimentare pentru cele două bagaje.

Astfel, pasagerii vor putea lua la bordul avionului un obiect personal de mici dimensiuni, cum ar fi o geantă de mână sau un rucsac. Acest obiect trebuie să fie îndeajuns de mic pentru a încăpea sub scaunul din față.

Ce modificări sunt introduse

Pe lângă acest obiect de mici dimensiuni, pasagerii vor mai putea să ia în avion și un bagaj de cabină care trebuie să aibă o greutate de cel mult șapte kilograme și o dimensiune totală de cel mult 100 cm.

Pentru pasagerii din Europa, aceste modificări înseamnă că vor urma să aibă dreptul la un bagaj de dimensiuni mici, care să încapă sub scaunul din față, dar și la un bagaj de cabină, fără să plătească taxe suplimentare. Această schimbare ajută pasagerii să călătorească mai ușor, fără să plătească suplimentar.

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