Franța riscă să piardă titlul de cea mai vizitată țară din lume. Cine ar putea să o întreacă până în 2040

Franța este faimoasă ca fiind cea mai vizitată țară din întreaga lume, dar specialiștii spun că ar putea fi detronată în curând. Până în anul 2040, un alt stat din Europa ar putea să depășească Franța, iar peste 100 de milioane de turiști sunt așteptați să ajungă în această țară în fiecare an.

Franța este una dintre cele mai atractive destinații turistice din lume, iar atunci când vine vorba despre numărul anual de turiști, această țară domină mereu toate topurile. Însă, în următorii ani, acest lucru ar putea să se schimbe. Un studiu efectuat de către Deloitte și Google arată că Spania ar putea să devină cea mai vizitată țară din lume până în 2040.

În prezent, în Franța ajung undeva în jur de 102 milioane de turiști în fiecare an, iar experții se așteaptă ca, până în 2040, acest număr să urce până la 105 milioane. Spania, pe de altă parte, ar putea avea 110 milioane de vizitatori anuali, până în 2040, conform The Independent.

Spania devine tot mai populară printre turiști

În cursul anului trecut, în Spania au ajuns nu mai puțin de 96,8 de milioane de turiști străini. Iar autorii analizei spun că acest studiu ar trebui să ajute operatorii din turism să anticipeze schimbările din anii următori și să se adapteze mai bine la tendințele în schimbare.

Turismul internațional a crescut semnificativ din 1975 până în 2019. La fiecare 15 ani, numărul călătoriilor la nivel mondial s-a dublat, iar în 2019 au fost înregistrate nu mai puțin de 1,5 miliarde de sosiri internaționale.

Către ce destinații se îndreaptă turiștii în Spania

Din 2010, cele mai vizitate țări din lume au fost Franța, Spania, Statele Unite, China și Italia. Cele cinci și-au păstrat aproape constant pozițiile în clasament.

De-a lungul Spaniei există nenumărate destinații turistice importante, cunoscute în întreaga lume. În 2025, numai în Barcelona și în zona din jurul orașului au ajuns peste 26 de milioane de turiști. Mulți vizitatori se îndreaptă și spre Madrid sau Tenerife.