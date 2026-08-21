A deschis un geamantan vechi din casa mamei sale și a descoperit secretul care i-a schimbat viața: „Ultimul dar al părinților mei”

O femeie a avut parte de un adevărat șoc după moartea mamei sale. La scurt timp după înmormântare, ea a început să facă ordine printre lucrurile mamei sale, moment în care a descoperit un geamantan vechi. Iar ce a găsit în interiorul genții i-a schimbat complet viața femeii.

Totul s-a petrecut în Anglia, unde o femeie a descoperit o poveste uluitoare despre propriii ei părinți, după decesul mamei sale. Geamantanul misterios se afla într-un dulap, iar povestea care a ieșit la lumină era una care fusese ascunsă vreme de zeci de ani, potrivit informațiilor de la Daily Mail.

Practic, femeia a descoperit în interiorul genții mai multe scrisori, cu un conținut la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Familia era una din regiunea East Midlands, dintr-un oraș izolat, de mici dimensiuni.

„Părinții noștri erau oameni din clasa muncitoare, care au renunțat la școală devreme, dar au făcut tot posibilul să ne educe”, a povestit femeia, potrivit sursei citate.

A făcut o descoperire uluitoare

Atunci când femeia era adolescentă, tatăl ei i-a mărturisit că mai fusese căsătorit înainte de a o cunoaște pe mama ei. Iar, potrivit bărbatului, mariajul fusese unul dezastruos. Însă, în scrisorile găsite de femeie, se contura o situație cu totul diferită.

„Când am deschis geamantanul, am găsit scrisori scrise de mână de mama și tatăl meu, alături de documente legale care confirmau că tatăl meu era încă căsătorit când a cunoscut-o pe mama”, a povestit aceasta.

Dragostea dintre cei doi a reușit să învingă

Potrivit scrisorilor, mama femeii l-a cunoscut pe bărbatul care avea să-i fie soț în 1955, într-o fabrică din oraș. El era cu zece ani m ai mare și separat parțial de soția sa, dar încă căsătorit legal. În acea perioadă, divorțul încă era considerat un subiect tabu. Însă, după ce cuplul s-a despărțit temporar, dragostea dintre ei a reușit să învingă.

Prima căsătorie a bărbatului s-a încheiat oficial, iar în 1959, el și noua lui parteneră s-au căsătorit discret.

„Aceste scrisori sunt ultimul dar al părinților mei pentru noi. Deși sunt pline de dor și tristețe, conțin și bucurie, curaj și dragoste”, a povestit femeia.

O altă scrisoare neobișnuită a fost găsită în Italia

O scrisoare neobișnuită a fost găsită și pe o plajă din Italia, iar internauții încearcă acum să caute persoanele menționate în text. Scrisoarea din anul 1997 fusese scrisă de o femeie pe nume „Rebecca”, care vorbea despre faptul că nu mai avea să-și vadă prietena pe care o cunoștea de 16 ani, menționată doar ca „M.G.”

„Bună, MG. De mâine nu ne vom mai vedea niciodată. Nu reușesc să-ți spun aceste câteva cuvinte față în față, așa că o voi face printr-o scrisoare. O simplă scrisoare, dintre acelea pe care aproape că le uiți în cutia poștală, dintre acelea care au un aer de altădată, dar care păstrează amintirea unei mii de emoții într-o simplă bucată de hârtie”, scrie Rebecca în scrisoare.