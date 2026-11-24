Vremea se schimbă semnificativ marți, 24 noiembrie. Temperaturile vor coborî în majoritatea regiunilor, iar în unele zone sunt așteptate ninsori, vânt puternic și condiții de viscol. La munte, rafalele pot ajunge la 90 km/h, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -10 grade.

Unde se înregistrează -10 grade și unde va ninge Foto: arhiva

Vreme rece în majoritatea regiunilor. Unde sunt așteptate ninsori

Potrivit prognozei ANM, marți, 24 noiembrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării, iar în restul teritoriului va fi variabil.

Ninsori slabe sunt prognozate la munte și în Maramureș. Precipitații sub formă de ninsoare pot apărea pe arii restrânse și în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. În nordul Carpaților Orientali, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 centimetri.

Vânt puternic și viscol la munte

Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni. Cele mai puternice rafale sunt așteptate în Carpații Meridionali și, local, în Carpații Orientali, unde viteza acestora poate atinge 60-90 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea poate scădea.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei.

Temperaturile minime ajung la -10 grade

Regimul termic va fi scăzut pentru data calendaristică. Temperaturile maxime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în sudul și sud-estul țării.

Nopțile vor fi și mai reci, cu minime cuprinse între -10 și 1 grad. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în zonele depresionare, unde temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț.

Prognoza meteo pentru București, 24 noiembrie

În Capitală, vremea va deveni mai rece, iar temperaturile se vor situa ușor sub mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând să devină predominant senin în timpul nopții.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 7 grade Celsius, în timp ce minima va coborî între -5 și -2 grade.

Cum va fi vremea la munte

În zonele montane, vremea va rămâne rece, cu înnorări și ninsori slabe. În nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-8 centimetri.

Vântul va sufla cu putere în special în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali. Rafalele de 60-90 km/h vor viscoli ninsoarea, ceea ce poate îngreuna deplasările și reduce vizibilitatea pe creste.

Prognoza meteo pentru 24 noiembrie indică, așadar, o zi cu temperaturi scăzute, vânt intens și precipitații sub formă de ninsoare în special în nordul și zonele montane ale țării.