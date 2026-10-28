 Prognoza meteo, 28 octombrie 2026. Unde plouă în România și în ce zone sunt așteptate lapoviță și rafale de 50 km/h
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Prognoza meteo, 28 octombrie 2026. Unde plouă în România și în ce zone sunt așteptate lapoviță și rafale de 50 km/h

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Vreme rece în sudul și estul țării, ploi în mai multe regiuni și precipitații mixte la munte. Miercuri, 28 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, iar în București nu vor depăși 14 grade. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, în special în estul Munteniei, sudul Moldovei și pe litoral.

Prognoza meteo, 28 octombrie 2026. U
Prognoza meteo, 28 octombrie 2026. U Foto: arhiva

Prognoza meteo pentru miercuri, 28 octombrie 2026. Cum va fi vremea în țară

Vremea va avea un caracter mai rece în regiunile sudice și estice, unde cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone. În schimb, în vestul, centrul și nord-vestul României, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere față de ziua precedentă.

Potrivit prognozei meteorologice, în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt așteptate precipitații slabe, cu acumulări de apă de aproximativ 2–6 litri pe metru pătrat. Ploile vor apărea local și în unele zone din Transilvania, în timp ce în celelalte regiuni șansele de precipitații vor fi mai reduse.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Totuși, în estul Munteniei, sudul Moldovei și pe litoral, rafalele vor atinge, în general, viteze de 40–50 km/h.

La nivel național, maximele termice vor varia între 10 și 18 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 4 și 13 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral.

Ceața va putea apărea dimineața și noaptea, mai ales pe arii restrânse din regiunile intracarpatice, dar și izolat în alte zone ale țării.

Vremea în București pe 28 octombrie. Cât vor indica termometrele

În Capitală, ziua de miercuri va fi caracterizată de cer predominant noros și episoade de ploaie slabă. Cantitățile de apă estimate se vor situa între 2 și 4 litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensități slabe și moderate, fără rafale semnificative anunțate pentru București.

Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî la valori cuprinse între 8 și 10 grade.

Spre finalul intervalului de prognoză, condițiile meteorologice ar putea favoriza apariția ceții.

Ploi, lapoviță și ninsoare la munte. Unde se intensifică vântul

În zonele montane, înnorările vor fi mai persistente în Carpații Meridionali și Carpații Orientali, unde sunt prognozate precipitații locale.

La altitudini mari, ploile se vor putea transforma temporar în lapoviță și ninsoare, astfel că vremea va deveni mai dificilă pentru cei care plănuiesc drumeții sau deplasări în zonele înalte.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–6 litri pe metru pătrat, în timp ce în celelalte masive montane precipitațiile vor avea un caracter izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe creste sunt așteptate intensificări, cu viteze de aproximativ 40–50 km/h.

În ceea ce privește temperaturile, valorile termice vor crește ușor față de intervalul anterior în cea mai mare parte a zonelor montane.

Ce trebuie să știe românii despre vremea din 28 octombrie

Miercuri, cele mai importante fenomene meteorologice vor fi ploile din sudul și estul țării, vântul mai puternic în anumite regiuni și precipitațiile mixte de la altitudini mari.

Înaintea deplasărilor, în special către zonele montane sau pe litoral, este recomandată verificarea actualizărilor meteorologice. De asemenea, ceața din primele ore ale zilei și din timpul nopții poate reduce vizibilitatea pe șosele.

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