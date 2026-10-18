ANM a emis un nou cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori. Zonele vizate până marți noapte

Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou cod galben de ploi și vreme rece. Se anunță vânt puternic și ninsori până marți noapte. Specialiștii spun că vor fi precipitații în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și Transilvania. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, iar ninsorile vor continua la altitudini mari.

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Cod galben de ploi și ninsori

ANM anunță că până marți noapte se anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini de peste 2000 m. Atenționarea este valabilă până pe 20 octombrie, ora 2.00. De asemenea, vântul se va intensifica în Moldova și local în Dobrogea, până luni, 19 octombrie, ora 21.00.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45...60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40...45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm”, se arată în atenționarea publicată de ANM.

Cum va fi vremea în București

Până luni dimineață, ora 9.00, meteorologii spun că în București valorile termice vor fi în creștere ușoară și se vor apropia de cele specifice datei. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales seara și noaptea va ploua slab (1-3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Apoi, în intervalul 19 octombrie, ora 10.00 și 20 octombrie, ora 2.00, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice datei, cu o maximă de 18-19 grade. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab (2-5 l/mp și izolat peste 8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.