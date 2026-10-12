Prognoza meteo pentru umrătoarele două săptămâni, pe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la -1 grad

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 12 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Cum va fi vremea în perioada 12-25 octombrie 2026.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Foto: pixabay.com

Toamna pare că își intră în drepturi după ce luni, 12 octombrie, am observat o răcire bruscă în toată țara. Vremea frumoasă a fost înlocuită de cea ploioasă, cu temperaturi mai scăzute. Cum va fi în a doua jumătate a acestei luni, în funcție de regiune.

Vremea în Banat

ANM anunță că în zona Banatului vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Media regională va fi în scădrre de la 19 grade, spre 16-17 grade. Minimele vor scădea de la 9 grade, până la 4-6 grade.

„Ulterior, vor fi ușoare oscilații apropiate de aceste valori medii, cu valori diurne în jurul a 17 grade și nocturne 5...6 grade. În prima săptămână vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere”, arată ANM.

Cum va fi în Crișana

Și aici se va răci. Media maximelor ajunge de la 18 grade, spre 16 grade, iar minimele de la 8 grade, până la 4-5 grade. Până la finalul intervalului propus, vor fi variații de temperatură, însă nesemnificative, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie.

„În prima parte a intervalului vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere”, mai spun meteorologii.

Prognoza în Transilvania

Și aici toamna își intră în drepturi. Vremea se răcește, astfel încât media temperaturilor pe timp de zi va fi în scădere de la 16 grade, până la 13 grade. Pe noapte, media va ajunge de la 10-11 grade, până la 2 grade.

„Apoi, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 3...5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate”, mai scrie ANM.

Estimările pentru zona Maramureșului

Aceeași situație și aici. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade, spre 14-15 grade, iar a celor nocturne de la 8-9 grade, până la 3 grade. Până la finalul intervalului temperaturile se vor menține la aproximativ aceleași valori.

„Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână”, spun meteorologii.

Vremea în Moldova

Media maximelor va ajunge de la 15 grade, spre 13 grade. Nopțile vor fi friguroase, iar minimele vor coborî de la 11 grade, până la 4-5 grade Celsius. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare apropiate de aceste valori medii.

„Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul și spre finalul primei săptămâni”, mai arată meteorologii.

Prognoza în zona Dobrogei

Și aici va fi o răcire semnificativă. Media valorilor termice pe timp de zi va fi în scădere, de la 22 de grade, până spre 13 grade. Pe noapte, vom vedea o scădere de la 15 până la 8-9 grade Celsius.

„Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8...9 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar cantități de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână”, conform sursei citate.

Cum va fi în Muntenia

„Valorile termice vor fi în scădere la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 17 grade, spre 14...15 grade, iar a minimelor de la 13 grade, până la 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru valorile diurne și de 6 grade pentru cele nocturne.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni”, se mai arată pe site-ul ANM.

Estimările meteo pentru zona Olteniei

Nici aici nu scăpăm de frig. Media temperaturilor scade de la 17-18 grade, până spre 14 grade pe timp de zi, iar pe timp de noapte de la 12 grade, până la 5-6 grade. Cât despre probabilitatea de ploaie, aceasta se va menține ridicată pe tot parcursul intervalului propus. Izolat, vor fi posibilie și cantități de apă mai însemnate în prima săptămână.

Vremea la munte

Aici, temperaturile vor ajunge sub zero grade. Media acestora va fi în scădere, de la 9 grade, până la spre 5 grade pe timp de zi. Pe timp de noapte, mediile ajung de la 5 grade, până la -1 grad.

„Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar media maximelor va oscila între 6 și 8 grade, iar a minimelor se va situa în jurul a 0 grade. Probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate”, se mai arată în sursa citată.