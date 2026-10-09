 Prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea în România până pe 9 noiembrie
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Prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea în România până pe 9 noiembrie

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Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna octombrie.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni.
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Foto: magnific.com

Meteorologii ANM au publicat prognoza meteo pentru această lună, însă cuprinde și prima săptămână din noiembrie. Potrivit estimărilor, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Unde vor fi precipitații.

Cum va fi în săptămâna 12-19 octombrie

În următoarea săptămână, ANM anunță că vom avea parte de valori termice normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. Cât despre ploi, acestea vor fi abundente în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice. Regimul pluviometric va fi deficitar în zonele vestice și nord-vestice.

Vremea în săptămâna 19-26 octombrie

În continuare, temperaturile rămân apropiate de cele normale pentru acest interval de timp, la nivelul întregii țări. Meteorologii ANM susțin că nici în cazul precipitațiilor nu vom avea schimbări majore. Acestea vor fi apropiate ce cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Prognoza meteo pentru săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

Nu vom avea schimbări când vine vorba de temperaturi. Mercurul din termometre va rămâne la un nivel firesc în toată țara. Cât despre cantitățile de precipitații, nu ar trebui să vedem anomalii. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Estimările pentru săptămâna 2-9 noiembrie

Meteorologii ANM anunță că în acest interval, în România, din punct de vedere al valorilor termice, mediile rămân apropiate de cele specifice pe întreg teritoriul. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Fenomenul El Niño, care a speriat tot globul

Potrivit experților de la Organizația Meteorologică Mondială (WMO) și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) impactul fenomenului se extinde la nivel mondial, însă în Europa efectele sale sunt indirecte și mai puțin pronunțate.

Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) și WMO notează că Europa este continentul cel mai puțin afectat direct de El Niño, deoarece este situată departe de Pacific, iar clima sa este dominată de dinamica Oceanului Atlantic de Nord

Cu toate acestea, El Niño influențează indirect tiparele europene de vreme în special în sezonul rece. Vom avea ierni mai reci și mai uscate în nordul Europei și ierni mai umede în sudul Europei. La nivel global, un El Niño puternic înseamnă că o să fie printre cei mai calzi ani din istorie.

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