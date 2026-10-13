Vreme neobișnuit de rece până în noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Toamna își intră pe deplin în drepturi cu valori termice mai coborâte decât mediile normale. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți estimările meteorologice pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, indicând un regim termic sub cel obișnuit.

Frigul cuprinde România până la începutul lunii noiembrie Foto: pexels.com

În ceea ce privește ploile, prima săptămână din interval vine cu un contrast puternic între regiuni: precipitații abundente în sud-est și deficit de umiditate în restul teritoriului, urmate de o perioadă de stabilizare pluviometrică, potrivit News.ro.

12 – 19 octombrie: aer rece în vest și sud, ploi abundente în sud-est

În debutul intervalului prognozat, temperaturile se vor situa sub mediile specifice datei în cea mai mare parte a României. Răcirea vremii se va resimți cu precădere în regiunile vestice și, pe arii locale, în sudul țării.

Regimul precipitațiilor va fi împărțit în două: jumătatea sud-estică a țării se va confrunta cu ploi abundente, în timp ce restul regiunilor vor înregistra un deficit accentuat de precipitații.

19 – 26 octombrie: răcirea se extinde la nivelul întregii țări

În a doua săptămână a prognozei, temperaturile medii ale aerului vor continua să fie ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.

Sub aspectul ploilor, cantitățile de apă acumulate se vor apropia de valorile normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

26 octombrie – 2 noiembrie: final de octombrie cu temperaturi modeste

Vremea se va menține mai rece decât media climatologică și la trecerea dintre luni. Temperatura medie a aerului va înregistra valori ușor mai coborâte decât cele normale în toate zonele țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest sfârșit de octombrie vor rămâne apropiate de normele climatologice specifice săptămânii la nivel național.

2 – 9 noiembrie: termometrele revin la valorile normale de toamnă

Începutul lunii noiembrie marchează o revenire la tiparele de sezon. Mediile valorilor termice vor urca și se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii noiembrie în toată România.

Totodată, regimul ploilor va fi în general conform cu mediile multianuale ale acestei perioade în cea mai mare parte a teritoriului.