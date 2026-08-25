România, lovită de caniculă și furtuni! Județele care intră sub cod galben

România se confruntă, marți și miercuri, cu fenomene meteo extreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de caniculă, dar și două avertizări de cod galben de instabilitate atmosferică, valabile în mai multe zone din țară.

Vremea Foto: Arhivă

Astfel, unele județe vor avea parte de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, în timp ce în alte regiuni sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Caniculă și până la 37 de grade în București și 10 județe

Prima avertizare este valabilă în intervalul 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22. Fenomenele vizate sunt temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat.

Sunt afectate județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Călărași, dar și municipiul București.

Marți, în aceste zone, temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius. Totodată, indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

Așadar, începutul zilei de marți va aduce vreme deosebit de caldă în mai multe zone din vestul și sudul țării, inclusiv în Capitală.

După caniculă vin ploile torențiale, vijeliile și grindina

O altă avertizare de cod galben este valabilă începând de 25 august, ora 16, până pe 26 august, ora 08. Aceasta vizează fenomene de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Zonele afectate sunt sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, iar ulterior, mai ales pe timpul nopții, nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, pot apărea și vijelii, cu rafale care vor atinge viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, chiar de medii dimensiuni, cu diametrul estimat între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de aproximativ una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 l/mp.

Furtunile continuă și miercuri în nordul țării și la munte

Vremea instabilă va continua și miercuri. O nouă avertizare de cod galben este valabilă în intervalul 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23.

Aceasta vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. Și aici sunt așteptate averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii.

Rafalele vântului pot ajunge la 50-70 km/h, iar grindina poate avea dimensiuni mici și, pe alocuri, posibil medii, între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot ajunge la 30-40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi prezente, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.