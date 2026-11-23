O pană de curent prelungită poate da peste cap rutina zilnică și poate îngreuna inclusiv accesul la alimente care necesită refrigerare sau preparare termică. În astfel de situații, câteva produse de bază, păstrate în cămară, pot asigura necesarul de energie și nutrienți pentru mai multe zile.

Rezervă alimente Foto: Istock

Nutriționiștii și specialiștii consultați de publicația britanică Daily Express recomandă cinci categorii de alimente care se găsesc în majoritatea supermarketurilor și care pot fi păstrate fără frigider. Sfaturile au fost prezentate în contextul campaniei „Be Ready”, inițiată de Guvernul britanic, prin care populația este încurajată să se pregătească pentru situații de urgență și să poată face față, pe cont propriu, timp de până la 72 de ore.

Pește la conservă, biscuiți din ovăz și leguminoase

Peștele gras conservat este una dintre cele mai bune opțiuni pentru o rezervă alimentară de urgență. Sardinele, în special cele care conțin și oasele comestibile, oferă proteine, acizi grași Omega-3 și calciu. Medicul Naheed Ali recomandă consumarea oaselor sardinei, deoarece acestea contribuie la aportul de calciu.

Conservele cu deschidere facilă sunt deosebit de utile atunci când nu există acces la aparate electrice sau la ustensile pentru gătit. Peștele poate fi consumat direct din recipient, fără să fie încălzit.

Pentru persoanele care nu consumă produse de origine animală, alternativele pot include laptele de soia UHT, îmbogățit cu vitamine și minerale, sau lintea conservată.

Biscuiții din ovăz sunt o altă alegere practică pentru cămară, mai ales în cazul unor situații neprevăzute. Aceștia au aproximativ 450 de calorii la 100 de grame și pot furniza energie datorită carbohidraților complecși din compoziție.

Medicul Daniel Atkinson explică faptul că ovăzul oferă energie într-un ritm gradual, iar biscuiții pot fi consumați fără preparare. De asemenea, pot fi combinați cu pește sau leguminoase conservate pentru a obține o masă mai consistentă.

Nutriționistul Rob Hobson recomandă și lipiile integrale ambalate, care au o durată de păstrare mai mare decât pâinea proaspătă. Fulgii de ovăz instant reprezintă o altă soluție, fiind posibil să fie înmuiați în apă rece sau lapte UHT. În aceeași categorie intră și cerealele integrale fortificate, precum biscuiții din grâu.

Leguminoasele conservate sunt apreciate pentru aportul de fibre și proteine, dar și pentru perioada lungă în care pot fi păstrate în condiții corespunzătoare, fără refrigerare, dacă recipientele sunt intacte.

Rob Hobson atrage atenția că fasolea, năutul și lintea pot fi consumate direct din conservă, fără să fie nevoie de gătire. Acest avantaj le transformă în produse utile atunci când electricitatea nu este disponibilă.

În plus, medicul Daniel Atkinson subliniază rolul leguminoaselor în susținerea digestiei, mai ales în perioadele în care accesul la fructe și legume proaspete este limitat.

Untul de arahide și amestecurile de nuci, alternative pentru o rezervă alimentară

Untul de arahide este un produs cu o densitate calorică ridicată, care oferă proteine și grăsimi sănătoase. Medicul Naheed Ali recomandă ca fiecare adult să aibă în rezervă un borcan de aproximativ 500 de grame, cantitate care poate furniza circa 3.000 de calorii.

Acesta poate fi păstrat fără refrigerare înainte de deschidere, nu necesită preparare și poate fi consumat ca atare sau alături de biscuiți și lipii integrale. Totodată, unturile obținute din nuci și alune pot contribui la aportul de magneziu și vitamina E, potrivit recomandărilor Justine Butler.

Pentru cei care au alergie la arahide, untul de migdale poate reprezenta o alternativă, dacă este tolerat. Specialiștii recomandă verificarea ingredientelor și alegerea produselor care conțin în principal sau exclusiv nuci, fără adaosuri inutile de zahăr, sare ori uleiuri de calitate inferioară.

Amestecurile de nuci, semințe și fructe uscate, cunoscute și sub denumirea de trail mix, sunt ușor de depozitat și nu ocupă mult spațiu. În plus, au un aport caloric ridicat și furnizează proteine, grăsimi sănătoase, vitamina E și magneziu.

Nutriționista Holly Caske recomandă variantele fără sare adăugată. Aceste amestecuri pot fi combinate cu fulgi de ovăz și miere pentru a obține o gustare mai consistentă sau o masă care să ofere mai multă energie.

Cele cinci categorii de alimente au în comun faptul că pot fi păstrate în cămară, în condiții adecvate, și nu necesită, în general, preparare termică înainte de consum. Ele pot fi utile în cazul unei pene de curent prelungite sau al altor situații de urgență în care accesul la magazine și la facilitățile obișnuite este limitat.

O rezervă alimentară trebuie însă adaptată nevoilor familiei, iar alimentele nu sunt suficiente fără apă potabilă. De asemenea, produsele depozitate trebuie verificate periodic, inclusiv în ceea ce privește ambalajele și termenele de valabilitate.