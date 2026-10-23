 Marea Britanie le cere cetățenilor să se pregătească pentru situații de urgență: apă, conserve și bani cash: „Aceste amenințări nu sunt ipotetice”
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Marea Britanie le cere cetățenilor să se pregătească pentru situații de urgență: apă, conserve și bani cash: „Aceste amenințări nu sunt ipotetice”

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Guvernul britanic îi îndeamnă pe cetățeni să își facă rezerve de apă și alimente suficiente pentru cel puțin 72 de ore, în cadrul unei noi campanii de pregătire pentru situații de urgență. Recomandarea face parte din programul „Be Ready”, lansat pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de fenomenele meteorologice extreme, atacurile cibernetice și amenințările la adresa infrastructurilor critice.

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Foto: istock

Avertismentul guvernului

Potrivit The Guardian, fiecare persoană ar trebui să aibă la dispoziție aproximativ nouă litri de apă îmbuteliată și provizii alimentare care să poată fi consumate timp de trei zile.

Ministrul britanic pentru securitate, Dan Jarvis, a descris măsurile drept „pași simpli pentru a fi pregătiți pentru situațiile de urgență de zi cu zi”, susținând că acestea fac parte dintr-un efort mai amplu de creștere a rezilienței naționale.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a avertizat că Marea Britanie trebuie să fie pregătită nu doar pentru dezastre naturale sau incidente tehnice, ci și pentru amenințări venite din partea unor state ostile. Acesta a descris riscul unor atacuri asupra infrastructurii esențiale drept o formă de „terorism sponsorizat de stat”, care ar putea fi pusă în practică de Rusia sau de alte puteri adversare.

„Termeni precum «război hibrid» sau «amenințări din zona gri» nu transmit suficient de clar publicului despre ce este vorba. Eu prefer să le numesc «terorism sponsorizat de stat»”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, astfel de riscuri nu mai reprezintă scenarii îndepărtate.

„Aceste amenințări nu sunt ipotetice, ci reale și se manifestă tot mai aproape de noi. De aceea, trebuie să tratăm cu maximă seriozitate atât reziliența națională, cât și apărarea națională”, a subliniat Wes Streeting.

Oficialul a adăugat că autoritățile încearcă să afle în ce măsură populația și companiile sunt pregătite să facă față unor situații neprevăzute. „Este important să ne întrebăm dacă gospodăriile și firmele sunt pregătite și dacă știu cum ar reacționa în cazul unor perturbări care le-ar putea afecta activitatea de zi cu zi”, a afirmat ministrul.

Kit-ul esențial în orice casă

Guvernul mai recomandă păstrarea în casă a unui kit de urgență care să includă pături, bani cash, o trusă de prim ajutor, o lanternă cu baterii și un radio FM cu alimentare manuală. Potrivit recomandărilor, fiecare persoană ar trebui să aibă la dispoziție cel puțin trei litri de apă potabilă pe zi, cantitate necesară pentru consum. Pentru gătit și igienă este nevoie de rezerve suplimentare.

Lansarea campaniei „Be Ready” vine după ce Guvernul britanic anunțase încă din luna august intenția de a le recomanda cetățenilor să își constituie stocuri de alimente neperisabile. Noul ghid oferă însă instrucțiuni mult mai detaliate și va fi promovat printr-o amplă campanie de informare desfășurată la radio și pe rețelele sociale.

Oficialii consideră că rezervele pentru 72 de ore reprezintă o măsură realistă și ușor de aplicat pentru majoritatea gospodăriilor. Prin aceste recomandări, Regatul Unit se aliniază unor state precum Franța, Irlanda și Țările de Jos, care își încurajează de mai mulți ani cetățenii să fie pregătiți pentru situații de criză.

Momentul lansării campaniei nu este întâmplător. Miniștrii au decis să prezinte noile recomandări înaintea sezonului furtunilor de iarnă, după ce, în ultimii ani, mai multe fenomene meteorologice extreme au provocat întreruperi majore ale alimentării cu energie. În ianuarie, furtuna Goretti a lăsat fără curent zeci de mii de locuințe din regiunea Midlands, sud-vestul Angliei și Țara Galilor, rafalele de vânt apropiindu-se de 160 km/h.

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