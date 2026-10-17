 Românul care vrea să ridice un zgârie-nori de 70 de etaje în Londra! Cine este George Iacobescu, omul din spatele proiectului uriaș
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Românul care vrea să ridice un zgârie-nori de 70 de etaje în Londra! Cine este George Iacobescu, omul din spatele proiectului uriaș

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El este românul care construiește un nou zgârie-nori în Marea Britanie. George Iacobescu, afaceristul care a transformat districtul Canary Wharf într-unul dintre cele mai puternice centre financiare ale Europei, revine cu un nou proiect ambițios.

George Iacobescu.
George Iacobescu. Foto: Shutterstock

Acesta coordonează planurile pentru construcția unui turn de birouri emblematic, de 70 de etaje, în inima districtului financiar City of London, informează Financial Times, conform zf.ro.

Românul care construiește un zgârie-nori în Marea Britanie

George Iacobescu vrea să ridice un turn de 300 de metri, cu 70 de etaje, în locul celebrului zgârie-nori Gherkin. Clădirea va oferi 93.000 de metri pătrați de spații de birouri. Planurile sunt inițiate de compania americană de asigurări AmTrust Financial Services, proprietara terenului.

Consultarea publică are loc în această lună, urmând ca cererea oficială pentru autorizația de construire să fie depusă la începutul anului viitor. Dacă va fi aprobat, turnul este estimat să fie finalizat până în 2033. Dacă primește aprobare, va deveni unul dintre cele mai înalte turnuri de birouri din Londra.

Investiția vine într-un moment critic pentru piața imobiliară londoneză. Ca urmare a incertitudinilor generate de Brexit și de pandemia de Covid-19, mulți dezvoltatori au suspendat proiectele majore, ceea ce a dus la o criză acută de spații de lucru de înaltă calitate.

Potrivit estimărilor firmei de consultanță Knight Frank, până în anul 2028, districtul City of London va rămâne fără nicio suprafață de birouri premium disponibilă pentru închiriere, criză care se va prelungi cel puțin până în 2029.

Cine este George Iacobescu

George Iacobescu este recunoscut ca principalul arhitect al dezvoltării Canary Wharf, transformând o fostă zonă portuară degradată într-un hub financiar internațional care găzduiește sediile celor mai mari bănci din lume.

După ce a condus timp de mai multe decenii proiectul și a navigat prin multiple crize economice, Iacobescu s-a retras în urmă cu doi ani din funcția de președinte al Canary Wharf Group.

De asemenea, este primul român distins cu titlul de Cavaler de Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, pentru contribuţia sa în activităţi de caritate, în sprijinul comunităţii şi în servicii financiare industriale, conform unui comunicat al Ambasadei României de la Londra, preluat de media române şi internaţionale.

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