1,2 metri, 20 de kilograme. Sunt dimensiunile somnului prins la sfârşitul săptămânii trecute pe Lacul Morii. Autorul capturii este Edmond Păun, un tânăr de 33 de ani, deja o legendă printre pescarii de spinning, adică de răpitor. Spune că adâncurile lacului ascund monştri şi mai şi, chiar de 40 de kilograme.

Somnul prins în Lacul Morii a fost „vânat” o oră într-o groapă de 11 metri Foto: arhiva personala

La sfârşitul săptămânii trecute, Edmond a participat pe Lacul Morii la un concurs de prins peşte organizat de „Clubul Pescarilor de Răpitori”. „Nu este prima oară când pescuiesc pe acest lac, am învăţat pe de rost fiecare loc. În 2018, mi-am achiziţionat o barcă cu sonar şi am realizat harta fundului apei şi acum ştiu unde se adună peştii cei mari. Nimeni nu a pus peşte aici, dar ajung de pe râul Argeş printr-un canal”, ne povesteşte Edmond, cum a ajuns cel mai mare lac din Bucureşti „casa” unor peşti gigant.

Foto: arhiva personala

Aici se găsesc tot felul de peşti, de la biban la şalău, de la ştiucă la somn. Acesta din urmă atinge şi dimensiunile cele mai mari, iar captura din weekend a lui Edmond, deşi a uimit lumea, „este floare la ureche pe lângă ceea ce există în adâncurile lacului”. Autorul capturii record ne descrie operaţiunea de parcă ar fi un film de aventuri.

Foto: arhiva personala

«Acolo, lacul are o adâncime de 11 m»

„M-am aşezat cu barca deasupra locului unde apa este cea mai adâncă, o groapă unde fundul lacului este la 11 metri. M-am tot plimbat de jur împrejur deoarece când pescuieşti răpitor, foloseşti momeală artificială şi trebuie să fii într-o anumită poziţie pentru ca peştele să muşte. La răpitor foloseşti metoda arunci, tragi, nu zăboveşti cu undiţa”, ne dezvăluie pescarul secretele spinningului. Timp de o oră a tot aruncat şi s-a tot mutat, apoi a venit secunda în care a simţit că somnul cel mare a muşcat şi atunci a tras.

„Timp de 25 de minute m-am plimbat cu somnul cel mare pe apă, m-a dus aproape jumătate de lac, m-a tras şi trebuia să fiu atent că odată fugea şi totul era degeaba”, continuă Edmond saga capturării somnului. A încercat să îl ia cu minciocul, dar de 4 ori l-a luat şi tot scăpa. „A 5-a oară nu i-a mai mers, am câştigat şi l-am capturat. A fost greu… Cu o mână ridicam ancora, căci la concurs noi ancorăm ambarcaţiunile şi cu cealaltă mână ţineam peştele. Nu sunt poveşti pescăreşti, dar în lacul ăsta zac monştri de peste 40 de kilograme. Am văzut eu....”, ne spune deja înflăcărat pescarul bucureştean. Ştiu despre răpitori tot… „Peştele prins de mine avea cam 12 ani”, spune autorul capturii record.

Foto: arhiva personala

«Am câştigat concursuri şi în SUA»

Edmond lucrează în domeniul justiţiei şi n-ai zice că are astfel de hobby-uri. Dar îi place atât de mult să pescuiască răpitor încât a participat şi la campionate mondiale. „În 2025 am câştigat, în SUA, medalia de argint la pescuit răpitor. Eu sunt autorul celei mai mari capturi în mod organizat de pe râul Dâmboviţa, 5 şalăi, între 42 şi 53 de cm, 5 bibani, între 25 şi 28 de cm. În timpul unei partide de pescuit la răpitor poţi sta şi o oră, eu am stat cel mai mult 8 ore… În acest timp arunci de zeci, sute de ori… Nu laşi undiţele şi te odihneşti, este ca o sală de forţă în care undiţa, poziţionarea, forţa şi atenţia sunt extrem de importante”, explică Edmond secretele pescuitului la răpitor.