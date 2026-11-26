Samantha, o cățelușă din rasa ogar afgan, a devenit vedetă în lumea modei, după ce a pozat pentru revista Vogue în ținute de lux, semnate de Chanel, Celine, Hermès, Valentino și Versace.

Samantha a apărut în reviste de modă purtând ținute de lux Foto: Instagram

În vârstă de patru ani, ea locuiește în Edinburgh, Scoția, și este urmărită de peste 460.000 de persoane pe rețelele sociale. Aparițiile sale au transformat-o într-o prezență cunoscută în mediul online, unde fotografiile cu ținutele ei elegante sunt apreciate de numeroși admiratori.

Samantha poartă haine de femei

Stăpâna ei, Bethany Plevri (32 de ani), a început să o îmbrace cu hainele sale după ce a observat că articolele create special pentru câini îi erau mult prea largi. Samantha are o siluetă înaltă și suplă, specifică rasei, astfel că unele piese din garderoba femeii i se potrivesc fără modificări importante.

Hainele de damă mărimea S sunt cele care îi vin cel mai bine, însă fiecare ținută trebuie adaptată cu grijă pentru ea.

Samantha adoră să poarte accesorii de lux Foto: Instagram

Unele articole au fost ajustate în zona cozii, în timp ce altele sunt prinse cu ace de siguranță, pentru a sta bine pe corpul cățelușei.

Pentru ședința foto din Vogue, Samantha a purtat creații și accesorii evaluate la aproximativ 130.000 de dolari. O astfel de apariție presupune multă atenție la detalii, mai ales când ținutele sunt gândite pentru modele umane și trebuie adaptate unui animal.

Cu blana ei lungă și mersul elegant, Samantha pare desprinsă dintr-o prezentare de modă, iar aparițiile în ținute de designer i-au adus și mai multă popularitate.

Cățelușa a apărut și într-o campanie pentru brandul Jimmy Choo, extinzându-și astfel portofoliul de model.

Samantha măsoară 110 centimetri când stă în patru labe și ajunge la înălțimea stăpânei atunci când se ridică pe labele din spate. Bethany glumește că patrupeda primește acum mai multe invitații la evenimente decât ea.