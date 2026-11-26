La doar 15 ani, Ianis Stanciu, elev în clasa a IX-a (profil matematică-informatică, bilingv engleză) la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, și-a asigurat deja un loc la facultate, cu aproape patru ani înainte de susținerea examenului de Bacalaureat.

Performanță impresionantă pentru un elev de clasa a IX-a Foto: facebook

Adolescentul a câștigat locul I la competiția „AI Powered Business Challenge”, organizată pe 21 noiembrie 2026 de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul evenimentului Start Your StartUP 2026, potrivit Șansa News.

Cum funcționează „Ambasador UPB”, aplicația creată de elevul din Buzău în doar trei ore

Competiția a reunit 94 de echipe din întreaga țară, iar participanții au avut la dispoziție un timp record doar trei ore pentru a dezvolta, cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, o soluție completă la o provocare reală de business.

Tema concursului a pornit de la inițiativa Fundației HIPOLITECH, care derulează campania „Un loc în cămin poate schimba un destin!”, menită să strângă fonduri pentru construirea unui nou cămin studențesc.

Pentru a sprijini această cauză, Ianis Stanciu a dezvoltat „Ambasador UPB”, o aplicație web optimizată pentru telefoanele mobile, prin care studenții, părinții și absolvenții pot promova mai ușor campania de strângere de fonduri.

Utilizatorii își selectează profilul, ocazia pentru care transmit mesajul, canalul de comunicare și tonul dorit, iar platforma generează automat atât un text personalizat, cât și un material vizual prevăzut cu un cod QR care trimite direct către pagina oficială a campaniei.

Locul I din 94 de echipe și admiterea anticipată la Politehnica București

Dintre cele 94 de echipe înscrise în concurs, doar zece au reușit să ajungă în etapa finală, iar proiectul adolescentului din Buzău a fost desemnat câștigător de juriu. În urma obținerii premiului I, Ianis Stanciu a primit admiterea anticipată la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA), anticipându-și astfel parcursul universitar încă din primul an de liceu.

„Soluția propusă de Ianis a fost desemnată câștigătoare, confirmând capacitatea sa de a combina creativitatea, gândirea antreprenorială și tehnologia într-o soluție cu aplicabilitate concretă”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

Sursa Facebook