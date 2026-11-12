Se caută un angajat care să supravegheze roboții pe timpul nopții. Salariul ajunge la 45 de dolari pe oră, iar programul începe la 22:30

Inteligența artificială și roboții umanoizi încep să creeze oportunități de muncă neobișnuite. O companie din Silicon Valley recrutează un coordonator pentru tura de noapte, care să supravegheze roboții, să intervină atunci când apar defecțiuni și să se asigure că mașinile funcționează în siguranță. Postul este disponibil în Santa Clara, California, iar salariul oferit ajunge la 45 de dolari pe oră. Deși roboții sunt concepuți pentru a prelua tot mai multe activități realizate de oameni, deocamdată au nevoie de supraveghere umană.

Roboți umanoizi. Foto: Profimedia

Companie de robotică din Silicon Valley angajează supraveghetor pentru roboții umanoizi

Un nou tip de loc de muncă își face apariția în industria tehnologiei: supravegherea roboților umanoizi în timpul turelor de noapte.

Startupul american Figure AI caută un coordonator de tură pentru unitatea sa din Santa Clara, California. Acesta va avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea roboților umanoizi și de a coordona echipa de angajați care lucrează direct cu aceste echipamente.

Potrivit anunțului de recrutare publicat recent de companie, postul este disponibil în regim de contract, cu posibilitatea angajării ulterioare. Salariul variază între 40 și 45 de dolari pe oră, iar programul de lucru este cuprins între 22:30 și 07:00. Activitatea presupune inclusiv efectuarea unei ture în weekend.

Responsabilitățile nu se limitează la simpla supraveghere a roboților. Persoana selectată va trebui să organizeze programul echipei, să ofere îndrumare angajaților, să identifice și să remedieze problemele tehnice și să intervină atunci când apar defecțiuni sau situații care pot pune în pericol siguranța.

În anumite momente, coordonatorul va trebui să opereze chiar el roboții, nu doar să urmărească activitatea acestora.

Angajatul trebuie să fie pregătit și pentru muncă fizică

Deși postul este asociat cu tehnologia de ultimă generație, cerințele fizice sunt importante. Potrivit anunțului de angajare, persoana recrutată va petrece cea mai mare parte a timpului în picioare și trebuie să poată ridica, transporta și manevra în siguranță echipamente sau componente ale roboților umanoizi care cântăresc până la aproximativ 22,7 kilograme.

Prin urmare, compania nu caută doar o persoană familiarizată cu tehnologia și automatizarea, ci și un angajat capabil să intervină practic atunci când echipamentele au nevoie de asistență.

Coordonatorul va avea un rol esențial în menținerea activității pe timpul nopții, astfel încât roboții să poată fi utilizați în aplicații comerciale reale, fără întreruperi majore.

„Vei stabili prioritățile, te vei asigura că roboții funcționează pentru aplicații comerciale reale, vei rezolva problemele pe măsură ce apar și vei transmite echipei din tura de zi o imagine clară și exactă a ceea ce s-a întâmplat peste noapte. Tu vei fi cel care ia deciziile”, se arată în anunțul de recrutare.

Industria roboților umanoizi atrage investiții de miliarde de dolari

Recrutarea organizată de Figure AI are loc într-un moment în care tot mai multe companii încearcă să introducă roboți umanoizi în fabrici, depozite, magazine și chiar în locuințe.

Competiția dintre startupurile din domeniul roboticii devine tot mai intensă, iar investițiile în această industrie au crescut considerabil.

Datele PitchBook arată că, în prima jumătate a anului 2026, companiile din întreaga lume specializate în robotică și inteligență artificială aplicată în lumea fizică au atras investiții de 33,4 miliarde de dolari.

Suma depășește deja cele 28,7 miliarde de dolari obținute de acest sector pe parcursul întregului an 2025. Diferența este și mai mare în comparație cu 2020, când investițiile în astfel de companii au fost de puțin sub 5 miliarde de dolari.

Unul dintre competitorii Figure AI, Agility Robotics, a făcut și el un pas important în această industrie. Compania a devenit publică în urma unei fuziuni cu o societate de achiziții cu scop special (SPAC), un mecanism prin care firmele private pot ajunge pe piața bursieră.

Figure AI caută și operatori care să testeze roboții

Postul de coordonator pentru tura de noapte nu este singura poziție prin care Figure AI încearcă să își extindă echipa umană.

Compania recrutează și operatori de roboți umanoizi, care vor lucra direct cu mașinile pentru a testa și valida noi comportamente, funcții și abilități.

Acești angajați au un rol important în procesul prin care roboții învață să execute activități tot mai variate. Testarea în condiții reale permite identificarea limitărilor tehnologice și îmbunătățirea modului în care echipamentele interacționează cu mediul înconjurător.

Înființată în 2022, Figure AI a anunțat în urmă cu puțin peste un an că a ajuns la o evaluare de 39 de miliarde de dolari, după ce a atras finanțări de un miliard de dolari într-o rundă de investiții Series C, condusă de Parkway Venture Capital.

Roboții ar putea prelua locurile de muncă pe care oamenii nu vor să le facă

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul oficial, Figure AI urmărește să dezvolte roboți capabili să preia activități pe care oamenii nu mai sunt dispuși sau nu reușesc să le desfășoare.

Compania vizează în special domenii precum producția industrială, transportul și logistica, depozitarea mărfurilor și comerțul cu amănuntul. Aceste sectoare se confruntă cu dificultăți în găsirea personalului, iar automatizarea ar putea contribui la acoperirea deficitului de forță de muncă.

În prima etapă, roboții ar urma să execute activități repetitive și bine structurate, pentru ca ulterior să fie pregătiți să gestioneze operațiuni mai complexe.

Viziunea companiei este ca, în timp, roboții să devină capabili să gândească, să învețe și să ia decizii în funcție de mediul în care se află.

„Roboții care pot gândi, învăța, raționa și interacționa cu mediul înconjurător vor ajunge, în cele din urmă, să îndeplinească anumite sarcini mai bine decât oamenii. În timp, oamenii ar putea să nu mai fie necesari în acest proces, pe măsură ce roboții vor deveni capabili să construiască alți roboți, reducând și mai mult costurile”, susține compania pe site-ul său.

De ce mai au nevoie roboții de oameni, dacă sunt creați să lucreze singuri

Chiar dacă obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unor roboți autonomi, realitatea actuală arată că intervenția umană rămâne indispensabilă.

Echipamentele trebuie supravegheate, testate și întreținute, iar problemele tehnice sau situațiile neprevăzute necesită încă decizii luate de oameni.

Tocmai de aceea, Figure AI caută angajați care să asigure funcționarea roboților în timpul nopții, când echipele obișnuite nu sunt prezente.

Astfel, într-o industrie care promite să automatizeze tot mai multe locuri de muncă, apare o categorie profesională neașteptată: oamenii angajați să aibă grijă de roboți.

Deocamdată, mașinile nu pot funcționa complet independent, iar compania are nevoie de un angajat în carne și oase care să le supravegheze în schimbul de noapte.