 Roboții umanoizi ar putea lua locul angajaților din supermarketuri. Țara europeană în care a început experimentul
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Roboții umanoizi ar putea lua locul angajaților din supermarketuri. Țara europeană în care a început experimentul

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Danemarca testează roboții umanoizi, ca în viitor să le ia locul angajaților de la supermarketuri în turele de noapte. Momentan, experții spun că sunt mai lenți decât oamenii, însă start-up-ul danez Hive Robots susține că progresele în domeniul inteligenței artificiale vor contribui la viteza și precizia lor.

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Foto: magnific.com

Testele au loc în orașul Lyngby, la nord de Copenhaga. Roboții umanoizi învață să reaprovizioneze rafturile după ora de închidere, ca parte a unui studiu multianual de preluare a sarcinilor de rutină și de eliberare a angajaților pentru a ajuta clienții, conform euronews.com.

Roboții, antrenați să ia locul angajaților în turele de noapte

Roboți umanoizi sunt instruiți să așeze produsele pe rafturi după închiderea magazinului, în cadrul unui proiect pilot derulat pe parcursul mai multor ani, conceput pentru a prelua sarcinile repetitive și pentru a le permite angajaților să se dedice mai mult clienților.

Datorită brațelor, picioarelor și degetelor din dotare, acești roboți pot funcționa în spații concepute pentru oameni, fără ca magazinele să fie nevoite să își reconfigureze spațiul interior, explică reprezentanții start-up-ului danez Hive Robots.

Cum învață roboții

Pregătirea robotului pentru a lucra în condiții reale necesită un volum uriaș de date colectate direct de la fața locului. Într-un colț al magazinului, un operator uman echipat cu ochelari de realitate virtuală și controllere speciale ghidează robotul în timp ce acesta ridică pungi de paste și le așează atent pe rafturi. Aceste demonstrații practice oferă datele de antrenament necesare pentru ca mașinăriile să poată executa sarcinile complet independent în viitor.

„Există o mulțime de lucruri mărunte la care noi, ca oameni, nu ne gândim și pe care, practic, trebuie să le învățăm pe robot”, a spus Roger Sala, pilot de robot la Hive Robots

Instruirea a început în iunie la lanțul de magazine alimentare Føtex, deținut de cel mai mare retailer din Danemarca, Salling Group, care operează peste 2.100 de magazine în Danemarca, Germania, Polonia, Letonia, Estonia și Lituania.

Hive Robots dezvoltă software-ul și antrenează mașinile, care sunt fabricate de compania chineză de robotică Unitree. Start-up-ul danez speră ca până la începutul anului 2027 roboții să poată reface stocurile de la raft în mod independent pe parcursul nopții, magazinele urmând să plătească un tarif orar pentru utilizarea serviciului.

Un ajutor sau un necaz în plus pentru angajați?

Implementarea roboților umanoizi în spațiile de lucru alimentează dezbaterea privind impactul inteligenței artificiale: va rezolva aceasta lipsa de personal sau va reduce cererea de lucrători umani?

Potrivit unui raport din 2024 al Fondului Monetar Internațional, tehnologiile bazate pe inteligență artificială ar putea transforma modul în care sunt desfășurate aproximativ 60% dintre locurile de muncă din Uniunea Europeană, asistând angajații în anumite atribuții, dar preluând complet altele.

Raportul subliniază că noua tehnologie aduce oportunități majore de creștere a productivității, dar și riscul de dislocare a forței de muncă. Cu toate acestea, reprezentanții Salling Group susțin că scopul experimentului este sprijinirea personalului, nu înlocuirea acestuia.

Directorul operațiunilor de la Føtex, Simon Kudsk, spune că ar putea dura până la cinci ani pentru ca roboții să fie prezenți în fiecare magazin. Alte sarcini ar putea include identificarea produselor lipsă sau plasate greșit, îndepărtarea cutiilor de carton goale și verificarea datelor de expirare.

„Viziunea sau visul nostru în acest moment este ca, în cele din urmă, să putem avea unul sau doi umanoizi în fiecare magazin Føtex, care să ne ajute colegii să creștem eficiența și să creăm mai mult timp pentru activități cu valoare adăugată, axate pe clienți”, a spus Kudsk, conform sursei citate.

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