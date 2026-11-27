Locuitorii din Oradea racordați la sistemul centralizat de termoficare vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru încălzire în sezonul rece 2026–2027.

Facturi mai mari la întreținere în Oradea Foto: pexels

Consiliul Local Oradea a aprobat joi, cu 17 voturi „pentru” și 9 abțineri, majorarea prețului de facturare al gigacaloriei pentru populație la 527 de lei, începând cu data de 1 noiembrie 2026, informează Ebihoreanul.ro.

Cât vor plăti în plus proprietarii de apartamente din Oradea pentru căldură

Creșterea este de 29 de lei (5,8%) față de iarna trecută, când orădenii plăteau 498 de lei pe gigacalorie. Costul total real al unei gigacalorii a fost stabilit, în urma avizului ANRE, la 683 de lei, diferența de 156 de lei urmând să fie acoperită din bugetul local sub formă de subvenție.

„Prețul de facturare a gigacaloriei va crește cu 29 de lei, adică o creștere de 5,8%, sub rata inflației, ceea ce e foarte important, iar diferența până la 45 de lei va fi preluată pe subvenție de la bugetul local”, a declarat primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

Potrivit calculelor prezentate de primarul Florin Birta într-o conferință de presă, ajustarea tarifului se va reflecta direct în facturile pe cele cinci luni ale sezonului rece, aducând creșteri cuprinse între 113 lei și 318 lei pe întreaga perioadă de iarnă, în funcție de suprafața locuinței:

Apartament cu 1 cameră: factura medie totală pentru cele cinci luni de iarnă urcă la 2.061 de lei, față de 1.948 de lei în sezonul trecut (+113 lei).

Apartament cu 2 camere: costurile ajung la 3.241 de lei, comparativ cu 3.064 de lei iarna trecută (+177 de lei).

Apartament cu 3 camere: proprietarii vor achita în medie 4.216 lei, față de 3.985 de lei în sezonul anterior (+231 de lei).

Apartament cu 4 camere: factura medie crește la 5.818 lei, față de 5.500 de lei anul trecut (+318 lei).

Și mai greu sunt loviți consumatorii noncasnici (firmele și instituțiile), care nu beneficiază de subvenții: pentru cei racordați la rețelele de distribuție, tariful crește cu 24,11%, până la 896,65 lei/Gcal, iar pentru cei conectați direct la magistrale ajunge la 717,84 lei/Gcal fără TVA, ceea ce reprezintă un salt de 32,05% față de luna iulie 2026.

Subvenția Primăriei a ajuns la plafonul maxim european

Edilul Florin Birta a explicat că bugetul local al Oradei se află deja la limita maximă admisă de normativele europene privind acordarea subvențiilor pentru termoficare (plafonul de 15 milioane de euro).

„De la 8,5 milioane în 2015 am ajuns la 78 de milioane de lei subvenție, ceea ce înseamnă undeva limita maximă pe care o unitate administrativ-teritorială o poate asigura ca subvenții. Normativele europene stabilesc acest plafon la 15 milioane de euro”, a precizat primarul Oradei.

Deși costul total de producție și distribuție din Oradea (683 de lei/Gcal) este printre cele mai mici din țară, tariful suportat de populație (527 de lei) rămâne printre cele mai ridicate la nivel național, din cauza subvenției mai mici comparativ cu alte mari orașe:

Constanța: 400 de lei/Gcal plătiți de populație (dintr-un cost total de 1.267 de lei);

București: 377 de lei/Gcal;

Ploiești: 350 de lei/Gcal fără TVA (preț fix stabilit pentru sezonul rece 2026–2027);

Suceava: 240 de lei/Gcal.

De ce nu vor scădea facturile nici în ianuarie 2027, chiar dacă se ieftinește producția

Actualul tarif de 527 de lei este, totuși, cu 11,6% mai mic decât cel stabilit temporar în iulie 2026 (când gigacaloria urcase la 596 de lei pe fondul majorării TVA și al eliminării plafonării prețului gazelor naturale pe timpul verii).

Deși autoritățile locale estimează că din ianuarie 2027 costul gigacaloriei ar putea scădea cu 15–16 lei — odată cu ajustările ANRE și punerea în funcțiune a patru motoare noi pe gaz —, facturile orădenilor vor rămâne neschimbate, economia urmând să reducă presiunea subvenției din bugetul Primăriei (de la 156 la 140 de lei/Gcal).